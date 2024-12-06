В Україні — День Збройних сил: як з'явилося свято і чому його відзначають 6 грудня (фото)

Українські збройні сили зіткнулися з новими викликами перед лицем російської агресії. І за майже три роки війни ЗСУ довели на полі бою, що здатні протистояти супротивникові, попри його перевагу в живій силі та техніці.

Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України (ЗСУ) — свято, що об'єднує всі роди військ. Саме цього дня 1991 року було ухвалено два ключові закони: "Закон України про оборону" і "Закон України про Збройні сили", що стало початком історії сучасної української армії. Фокус зібрав цікаві факти та події, пов'язані з українськими Збройними силами.

Примітно, що дата збіглася з початком Першого зимового походу армії УНР 1919 року — однієї з ключових подій української військової історії. Відтоді 6 грудня стало днем вшанування військовослужбовців, покладання квітів до пам'ятників і нагородження захисників.

Традиції свята з часом адаптувалися до нових реалій. Якщо до повномасштабного вторгнення російського агресора концерти та масові заходи були звичним явищем, то нині вони поступилися місцем нагородженню та меморіальним заходам.

Також із 2009 року до свята присуджують премію імені Богдана Хмельницького за досягнення в літературі та мистецтві на військову тематику.

Структура та чисельність ЗСУ

Сучасні Збройні сили України мають чітку ієрархію, що складається з Генерального штабу, трьох видів збройних сил і низки спеціалізованих підрозділів:

Сухопутні війська — основа бойової потужності українських збройних сил.

— основа бойової потужності українських збройних сил. Повітряні сили — відповідають за оборону повітряного простору.

— відповідають за оборону повітряного простору. Військово-морські сили — забезпечують захист морських кордонів.

— забезпечують захист морських кордонів. Десантно-штурмові війська — високомобільні підрозділи, здатні виконувати завдання в тилу ворога.

— високомобільні підрозділи, здатні виконувати завдання в тилу ворога. Сили спеціальних операцій (ССО) — елітні підрозділи для виконання складних завдань.

— елітні підрозділи для виконання складних завдань. Сили територіальної оборони — важливий елемент захисту в умовах повномасштабної війни.

— важливий елемент захисту в умовах повномасштабної війни. Сили безпілотних систем — новий напрям, що активно розвивається з 2022 року.

Прапор Сухопутних військ ЗСУ Прапор Повітряних сил ЗСУ Прапор Військово-морських сил ЗСУ Прапор Десантно-штурмових військ ЗСУ Прапор Сил спеціальних операцій Емблема Сил безпілотних систем Прапор Генштабу ЗСУ

На 2024 рік чисельність особового складу ЗСУ становить близько 880 тисяч військовослужбовців і близько 1 мільйона резервістів, що робить армію однією з найбільших у світі (17-те місце за чисельністю). Примітно, що в лавах ЗСУ служать близько 68 тисяч жінок, з яких 5 тисяч перебувають у зонах активних бойових дій.

Офіційне гасло ЗСУ — "За Україну, за її волю", взяте з вірша Миколи Вороного 1917 року. Ці слова символізують безперервність української військової традиції.

Еволюція армії: від радянської спадщини до сучасної моделі

Після розпаду СРСР Україна успадкувала одне з найпотужніших угруповань військ, включно з ядерною зброєю. Однак у 1990-х питання про створення національної армії стало актуальним. Попри потужне оснащення, нова армія довгий час залишалася під впливом радянських підходів.

Ситуація почала змінюватися з початком збройної агресії Росії у 2014 році. Саме тоді ЗСУ почали відхід від "малої радянської армії" до професійної моделі. Серед ключових змін:

Збільшення чисельності армії до 250 тисяч у 2014-2015 роках.

Виключення радянських символів із найменувань підрозділів.

Присвоєння почесних назв на основі української військової традиції (наприклад, 72-га бригада "Чорні запорожці" і 93-тя бригада "Холодний Яр").

Інтеграція стандартів НАТО в навчання і підготовку.

З 2022 року співпраця з Альянсом значно посилилася. Українська армія не тільки переймає досвід, а й ділиться своїми унікальними тактиками, що особливо помітно на тлі повномасштабної війни.

Цікаві факти

Першою жінкою-офіцером у світі стала українка Олена Степанів, яка воювала у складі Січових Стрільців у Першу світову війну. Вона воювала на боці Австро-Угорщини, причому не в медичній службі, а в бойовому підрозділі.

Українка Олена Степанів — перша у світі жінка-офіцерка Стаття в російській газеті про Олену Степанів

Після 2014 року українські збройні сили стали прикладом для багатьох країн, включно з членами НАТО, які переймають тактичні напрацювання ЗСУ. Про це неодноразово повідомляли західні військові фахівці.

ЗСУ активно використовують дрони та інноваційні системи управління, що робить їх одними з найбільш технологічно просунутих армій регіону.

День Збройних сил України — це не тільки привід віддати данину поваги захисникам, а й нагадування про важливість національної армії у збереженні незалежності та безпеки держави.

Важливо