Багатодоменні операції: що показала війна в Україні та протистояння з ХАМАСом у Газі

ЗСУ були змушені відмовитися від концепцій, заснованих на маневрі, яких їх навчали інструктори НАТО, долаючи російські лінії оборони. Ізраїльтян застала зненацька масована раптова атака ХАМАСу, а війна в Газі вже переросла в інтенсивні міські бої, що суперечить очікуванням ізраїльської концепції багатодоменності. Усе це означає, що збройні сили мають бути готовими переключити свої зусилля з "мислителів" на "виконавців" у навчальних центрах і краще відпрацювати механізми зворотного зв'язку між новими ідеями та потребами й реаліями бойового досвіду.

У доповіді Міністерства оборони США "Military and Security Developments Involving the People's Republic of China" зазначено, що 2021 року в Китаї розроблено "основну військову концепцію", засновану на багатодоменній високоточній війні. Концепція "передбачає використання мережі [командування, управління, зв'язку, комп'ютерів, розвідки, спостереження та рекогносцировки], що включає досягнення в галузі аналізу великих даних і штучного інтелекту, для швидкого виявлення ключових вразливостей в оперативній системі США та подальшого об'єднання сил у різних доменах для нанесення точних ударів по цих вразливостях".

Фокус переклав статтю Девіда Еллісона й Тіма Свейса про результат дослідження багатодоменних операцій.

Звучить знайомо? Ще б пак. Це практично дзеркальне відображення багатодоменних операцій — концепції ведення бойових дій, розробленої армією США 2015 року, яку потім скопіювали в усьому НАТО. Попри свою вимогливість, а можливо, і завдяки їй, концепція багатодоменних операцій сьогодні визначає трансформацію та модернізацію західних збройних сил і їхніх колег. Проте багатьох реально турбує, чи перетворяться багатодоменні операції на повноцінну бойову концепцію, або ж вони відійдуть на другий план, як свого часу операції, засновані на ефективності.

Протягом року ми відвідали кілька основних центрів розробки концепції багатодоменних операцій. Ми сиділи за одним столом із планувальниками в Пентагоні, офіцерами в штабах німецької та нідерландської армій, стратегами з Армії оборони Ізраїлю, експертами й операторами з Франції, Данії та НАТО. Один із нас навіть колись працював над концепцією НАТО. Ми оцінювали стан розробки багатодоменних операцій, переймаючись головним питанням: чи допоможе це насправді виграти війну? Якщо так, то як?

Ми майже не отримали чітких відповідей на ці запитання. Нові концепції часто вельми оптимістичні, не скоординовані з іншими відомствами та союзниками й не мають чіткої теорії успіху. Бойова концепція — це опис у загальних рисах застосування військового мистецтва та науки в межах певного набору параметрів. Багато сучасних концепцій — це мішанина з ідей, бачень і термінів, які часто мають мало спільного одні з одними. Для одних багатодоменні операції — це просто черговий крок у черговій революції у військовій справі, коли ракети, супутники та мережі об'єднуються для знищення противника. Для інших це заклик до об'єднання сил усього уряду — інтегрованого та здатного стримувати всіх, скрізь і завжди.

Набагато важливіший вплив цих ідей на поле бою. Українські війська були змушені відмовитися від концепцій, заснованих на маневрі, яких їх навчали інструктори НАТО, долаючи російські лінії оборони. Ізраїльтян захопила зненацька масована раптова атака ХАМАСу, попри те, що Газа — чи не найкраще видимий район на планеті, а війна в Газі вже переросла в інтенсивні міські бої, що суперечить очікуванням ізраїльської концепції багатодоменності. Заяви про те, що можна бачити все, швидко переміщатися та наносити удари в будь-якому місці, щоб незабаром вирішити конфлікт із мінімальними наслідками для цивільного населення, знову ставляться під сумнів. Ідеї, орієнтовані на маневри та багатодоменні операції, схоже, приносять лише порожні обіцянки.

Усе це означає, що збройні сили мають бути готовими переключити свої зусилля з "мислителів" на "виконавців" у навчальних центрах і краще відпрацювати механізми зворотного зв'язку між новими ідеями та потребами й реаліями бойового досвіду. Розроблення концепцій має спиратися на досвід поточних воєн, а також навчання й експерименти в межах об'єднаних сил. Воно також має бути спрямоване на формулювання теорій успіху в боротьбі з конкретними супротивниками. Нарешті, ефективне проведення багатодоменних операцій залежить від наявності достатньої кількості перевірених технологій, розгорнутих навченими та готовими до бою силами.

Складові успішної концепції бойових дій

У минулому концепції ведення бойових дій уже допомагали вигравати війни. Розвиток загальновійськового маневру під час Першої світової війни та впровадження механізації перед Другою світовою війною є прикладами такого успіху. Концепція AirLand Battle ("Атака наступних сил" мовою НАТО), розроблена в 1980-х роках у межах трансформації армії США після В'єтнаму, заклала концептуальну основу для перемоги у війні в Перській затоці. Ключова роль високоточної авіації в концепціях ведення бойових дій була знову доведена в Косові 1999 року.

Для успішного ухвалення та реалізації названих концепцій спільного ведення бойових дій знадобилася наявність низки факторів. Порозуміння між відомствами та союзниками сприяло фактичному офіційному прийняттю концепцій. Військові офіцери заручилися підтримкою цивільних лідерів. Це дало змогу сформулювати теорію успіху, в якій було прописано механізми поразки, на основі чого потім розробляли програми навчання. Технології були перевіреними й доступними в достатній кількості.

Наше дослідження показало похмуру картину розвитку багатодоменних операцій у країнах НАТО й деяких із їхніх найближчих партнерів. Жодна з перерахованих вище умов не дотримується у вивчених нами випадках, що створює реальні ризики того, що нові концепції залишаться надто багатообіцяльними, невиконаними та відволічуть життєво важливу увагу від розв'язання конкретних стратегічних і оперативних завдань.

Вавилонське стовпотворіння

Під час розроблення концепцій багатодоменних операцій бракує ясності в міжнародній термінології. У всіх вивчених нами випадках спостерігався широкий розкид термінів і значень. За терміном "багатодоменні" слідує ціла низка слів, насамперед "операції" (Данія, НАТО й США), "інтеграція" (Велика Британія), "маневр" (Ізраїль) і "стримування" (Тайвань). Французький термін — Multimilieux / multichamps, а в Німеччині використовується термін Multidimensionalität. Терміни "домен" і "вимір" часто мають різні значення: одні (Данія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Ізраїль і США) прямо й однозначно мають на увазі лише п'ять військових доменів (повітря, море, суходіл, кібернетика, космос), інші (Велика Британія і Тайвань) розуміють цей термін ширше та, можливо, включають у нього інші державні функції. Ця галерея термінів стає ще складнішою за межами англійської мови, оскільки терміни "домен" і "вимір" іноді використовуються як взаємозамінні, наприклад, у німецькій мові й івриті.

Навіть у межах окремих понять мова та створювані нею образи не тільки пояснюють, а й заплутують. Візьмімо, наприклад, спільний концептуальний документ Великої Британії "Multi-Domain Integration Joint Concept Note" і наведене нижче зображення, взяте з нього.

Кросдоменний маневр і синергія, що використовують вікно можливостей

Робоче визначення багатодоменної інтеграції в цій концепції звучить так:

"Позиціонування військового потенціалу в злагоді з іншими інструментами національної могутності, союзниками та партнерами, організоване таким чином, щоб збирати дані, правильно їх розуміти й організовувати вплив в оптимальному темпі, у всіх оперативних областях і на всіх рівнях ведення війни".

Отже, концепція є водночас стратегічною, оперативною і тактичною, охоплює майже всі державні функції та значною мірою залежить від використання "вікна можливостей". Це класичне "словесне бінго", яке насправді робить концепцію менш зрозумілою. Двозначні та розпливчасті формулювання, наповнені загальними словами, цілком імовірно, є результатом бюрократичного компромісу. Іншими словами, форма тут превалює над змістом.

Невідповідність режиму

У багатьох випадках концепція багатодоменних операцій погано вписується в чинні політичні та військові структури. Особливо це стосується тих випадків, коли нова концепція покладає на армію або оборону провідну чи координуючу роль стосовно інших міністерств і відомств. Британська концепція, яка передбачає центральну роль військових у координації всіх питань безпеки, вступає в протиріччя з Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності й розвитку та парламентом. Концепція не дуже підходить для британської військово-політичної системи, оскільки вона передбачає надмірно велику роль оборони.

У США міжвідомче суперництво було особливо сильним, безпосередньо вплинувши на зусилля з інституціоналізації багатодоменних операцій у межах усіх об'єднаних сил. Армія та ВПС США очолили конкурентні розробки, тоді як ВМС і Корпус морської піхоти створили власні підходи, орієнтовані на конкретні служби, які дуже вузько фокусувалися на західній частині Тихого океану. Важливо зазначити, що відмінності в процесах навчання, бюджетування та закупівель заважають спільним зусиллям, обмежуючи їхню реалізацію каналами, характерними для конкретного відомства.

На найнижчому рівні, усередині самих відомств, також можна виявити напруженість. Для багатьох країн, які проводять багатодоменні операції, а саме для США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Ізраїлю, армійський підрозділ розглядають як найвідповідніший ешелон для розміщення таких операцій. Однак як у США, так і в Ізраїлі існують багатодоменні підрозділи (американська багатодоменна оперативна група й ізраїльський підрозділ "Привид"), які розташовуються на різних рівнях. У випадку США це фактично кілька ракетних бригад регіонального рівня (що базуються як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні), а у випадку Ізраїлю — експериментальний батальйон спецпризначенців. Питання про те, хто проводить багатодоменні операції, залишається в Ізраїлі спірним, адже існує давнє суперництво всередині армії між повітряно-десантним і бронетанковим корпусами.

Між цими трьома рівнями та всередині кожного з них присутній певний дисонанс. Концепції, що наголошують на "загальнодержавному" підході, ризикують викликати напруженість у відносинах між цивільними та військовими щодо командування, а ті, що роблять наголос на системи точних ударів, можуть викликати суперництво між відомствами через те, кому належать ці нові можливості або хто є лідером у командуванні. І хоча ці суперечки точаться в основному в мирний час, напруженість зберігається і у воєнний, що робить їх вивчення ще важливішим.

Технологічна незрілість

У концепціях багатодоменних операцій технологічний акцент в основному робиться на швидкості: швидкості зв'язку, швидкості дій і швидкості пересування. Якщо вважати, що війну можна закінчити рано та швидко, це цілком логічно. Однак інша точка зору полягає в тому, що постійне прагнення до швидкості не враховує темп, і операції можуть вийти з-під контролю як командирів, так і політичних лідерів. До того ж пов'язування тактичної та оперативної швидкості зі стратегічними результатами саме собою є недоведеним припущенням. Водночас існує простий матеріальний факт, що багато можливостей, які змінюють хід подій, просто ще не впроваджені. Це особливо актуально для європейських військ, які продовжують відчувати значний дефіцит таких можливостей.

Більшість концепцій стають жертвами цієї технологічної самовпевненості, особливо в царині зв'язку. Гарантований зв'язок у бою є центральним елементом майже всіх багатодоменних операцій. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Тайвань і НАТО — усі вони ставлять в основу своєї концепції той чи інший стиль командування, управління, зв'язку, комп'ютерів, розвідки, спостереження та рекогностування наступного покоління, припускаючи гарантовану наявність потужних мереж у відносно недалекому майбутньому. Насправді, попри значну увагу останніми роками, наявність гарантованого зв'язку, на який спираються багато ідей про багатодоменні операції, далека від реальності. З огляду на те, що російські, китайські й іранські сили за останні десятиліття вклали значні кошти в розвиток засобів радіоелектронної боротьби й ослаблення зв'язку на полі бою своїх супротивників, це залишається сліпою плямою. Те, що великий обсяг робіт концептуального та навіть вищого стратегічного рівня ведеться в межах припущення про технологічну зрілість, є слабкою стороною поточних зусиль.

Немає достатніх підстав вважати, що швидкість і рішучість, про які йдеться в концепціях багатодоменних операцій, технологічно здійсненні або приведуть до бажаних результатів. Високорівневі ініціативи останніх років, як-от американська об'єднана система вседоменного командування й управління, поки що не просунулися досить далеко. Ця небезпечна зарозумілість пронизує всі західні ідеї про спосіб ведення війни.

Неясні загрози

Здається саме собою зрозумілим, що військова концепція повинна визначати конкретного супротивника. Якщо передбачуваний результат — змусити супротивника виконати вашу волю, логічно, що супротивник і загроза, яку він становить, мають бути чітко враховані. Однак багато концепцій не виокремлюють супротивників і пропонують лише найрозпливчастіші описи загроз. Хоча Велика Британія, Франція, Німеччина й Данія побічно зосереджені на Росії та східному фронті НАТО, це не виливається в докладний опис загроз, заснований на підходах противника. Самій НАТО допомагає конкретизувати ситуацію те, що в стратегічній концепції 2022 року Альянс визначив дві загрози: Росія і терористичні організації. Для Сполучених Штатів це, мабуть, складніше завдання, оскільки їхні зусилля мають охоплювати глобальні інтереси. Концепція багатодоменних операцій армії США неявно розроблена на основі балтійського й тайванського сценаріїв, визначаючи головну проблему як забезпечення маневреності в умовах постійної ракетної загрози.

Для країн, які, як і раніше, мають справу з прямими загрозами на своїх кордонах, таких як Ізраїль, Тайвань або Південна Корея, це не проблема. Їхні концепції визначають супротивників і містять чіткі описи загроз. В основних країн НАТО таких концепцій немає, що створює проблему як із точки зору розробки стратегії, так і з точки зору планування оборони.

Відсутність теорії успіху

Далеко не всі країни чітко формулюють теорію успіху. Тільки Франція, Ізраїль і Тайвань попередньо обґрунтовують, як нові підходи, передбачені в їхніх концепціях багатодоменних операцій, призведуть до перемоги над противником.

На практиці такий аргумент може мати такий вигляд: "ЯКЩО сили НАТО ухвалять підхід до багатодоменних операцій, що включає дальні точні удари поряд із передовими оборонними системами, ТО ці сили зможуть ефективно розгромити російську атаку на східному фронті, ТОМУ ЩО ці підрозділи зможуть ефективно уражати цілі в тилу, одночасно послаблюючи атаки передових російських частин".

Це гіпотетичний приклад механізму ураження. За описом Еадо Хехта, провідного ізраїльського військового аналітика, ці механізми описують різні процеси, які спричиняють руйнування, призначені для ураження противника. Такий механізм може бути ретельно перевірений, фальсифікований і доопрацьований у навчальних центрах.

Природно, будь-яка розроблена теорія недосконала. Немає жодних гарантій, що наведений вище приклад НАТО спрацює (а в Україні, найімовірніше, і не спрацює). Проте її можна перевірити під час спільних навчань, випробувати в симуляторах і зіставити зі спостереженнями за сучасними конфліктами, щоб удосконалити й застосувати знову.

Непрозорі ризики

Ключовий елемент, який часто не беруть до уваги під час розроблення нових концепцій ведення бойових дій, та й у багатьох їх оцінках, — це ризик, притаманний ухваленню нового підходу. Кожна нова концепція передбачає неявні ризиковані компроміси. При визначенні пріоритетності тієї чи іншої загрози, виборі конкретних можливостей або пропозиції нових організаційних структур робиться вибір, недоліки якого рідко стають явними. Нині в жодному з вивчених нами випадків ризики не оцінюються так, як описано вище. Якщо ризик і зазначається, то тільки для того, щоб аргументувати ймовірність провалу та відсутності фінансування відповідної концепції, — на такі розрахунки бюрократичні міркування впливають не менше, ніж сприйняття загрози.

Існує щонайменше чотири ризики, які випливають із некритичного підходу до розроблення концепцій багатодоменних операцій:

ризик перевантажити командирів надто широкою сферою контролю;

надмірна залежність від зв'язку;

механістичний, надмірно інженерний підхід, що стає переобтяженим;

припущення, що ціле зрештою є більшим, ніж сума його частин.

Кожна з цих проблем, якщо їх не усунути, призводить і призводитиме до зриву нових напрацювань.

Шлях уперед

Провівши рік із практиками та стратегами багатодоменних операцій, ми побоюємося, що багатодоменність залишиться помітною ідеєю, яку неможливо реалізувати в масштабі. У запитань, "чому" й особливо "як" потрібно проводити багатодоменні операції, просто немає чітких або повністю переконливих аргументів. Це не означає, що неможливо вдосконалити концепції, які переважають, але нинішні тенденції не вселяють оптимізму. Виходячи з цього, ми пропонуємо кілька рекомендацій.

По-перше, варто переключитися з тих, кого Базз Філіпс називає "мислителями", на "виконавців", не розриваючи зв'язків між ними. Практично неможливо перевірити, спростувати й переглянути ідеї, якщо вони не піддаються експериментам. Щоб багатодоменні операції розвивалися, вони повинні покинути штаб і вирушити в навчальний центр.

По-друге, варто припинити намагатися зробити війну "нібито не війною". Нові концепції не можуть стерти виснаження з поля бою або розвіяти туман війни. Спроби зробити це — чистої води дон-кіхотство. Зосередьтеся на конкретних оперативних проблемах і будуйте рішення на їхній основі.

По-третє, конкретизуйте супротивників і сформулюйте, як багатодоменні операції допоможуть перемогти їх. Доручіть стратегам сформулювати механізми ураження, у яких чітко прописані причинно-наслідкові зв'язки того, як нова ідея вирішить конкретне військове завдання, поставлене силами противника. Відпрацьовуйте їх у військових іграх, симуляціях і навчаннях на національному та міжнародному рівнях.

По-четверте, продовжуйте узгоджувати зусилля всередині НАТО і в силах союзників щодо термінів і основних ідей. Нові концепції, особливо для малих і середніх держав, мають бути за визначенням міжнародними, а термінологія — узгодженою.

Нарешті, розглянемо доступність технологій, які лежать в основі бачення багатодоменних операцій. Необхідно розробити дорожні карти для цих технологій із прямими посиланнями на різні поєднання сил. Визнайте, що потенціал не менш, якщо не більш важливий, ніж якісні можливості. Кількість — це якість. Масу неможливо ефективно замінити, особливо у війнах на виснаження.

Насамкінець хотілося б відповісти на запитання: чи є обіцянки багатодоменних операцій порожніми? Не обов'язково. За критеріями, зазначеними вище, підхід китайців насправді здається цілком переконливим. У ньому є чіткий противник, теорія успіху, більш-менш зрозумілі міжвідомчі та військово-політичні відносини, і він спирається на наявні військові можливості. На жаль, західні військові організації поки що не досягли такого ж рівня. Їм належить виконати величезну роботу, щоб переконатися, що багатодоменні операції виконують свої численні обіцянки.

Про авторів

Девіс Еллісон — стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень і здобувач докторського ступеня на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Тім Свейс — директор із досліджень Гаазького центру стратегічних досліджень і старший науковий співробітник Нідерландського дослідницького центру військових досліджень.