Рідкісний обвіс: винищувач F-16I оснастили ракетами Rampage наземного базування (фото)

Ракети Rampage є адаптацією високоточних балістичних ракет класу "земля-земля", які дають змогу ізраїльській авіації наносити ефективні удари з мінімальними ризиками для літаків.

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Ізраїльські ВПС 30 жовтня опублікували рідкісний знімок винищувача F-16I з чотирма балістичними ракетами Rampage, розробленими на базі керованої артилерійської ракети класу "земля-земля".

Судячи з коментарів, зображення було використано в контексті повідомлення про знищення одного з головних командирів "Хезболли" Мустафи Ахмада Шахді. Однак немає підтвердження, що саме Rampage застосовувалися в цій операції.

Ізраїльський винищувач F-16I з ракетами Rampage Фото: Армия оборони Ізраїля \ Twitter

Як зазначили оглядачі The War Zone, балістичні ракети повітряного базування, як-от Rampage, дають змогу Ізраїлю завдавати ударів по віддалених і високозахищених цілях із мінімальними ризиками для винищувачів. Такі ракети, як Rocks і Air LORA, а також нещодавно розсекречена Golden Horizon, дають Ізраїлю можливість уражати об'єкти в Ірані та інших країнах на значних відстанях, залишаючись поза зоною ППО противника.

Пізніше ВПС Ізраїлю опублікували ще одну фотографію F-16I з ракетами Rampage у соціальних мережах разом з оновленою інформацією про операції проти "Хезболли" в Лівані. Однак у коментарі до фото немає прямої згадки про використання цих ракет в атаках проти проіранської організації.

Призначення і можливості ракети Rampage

Rampage була розроблена компанією Israel Aerospace Industries (IAI) у 2018 році як засіб для високоточних тактичних ударів по критично важливих і добре захищених об'єктах. Завдяки надзвуковій швидкості ракета ускладнює роботу систем ППО, а також може уражати укріплені цілі.

Хоча Rampage офіційно не класифікується IAI як балістична ракета, її конструкція і траєкторія польоту зближують її з керованими артилерійськими ракетами, які американські військові розглядають як підвид балістичних ракет близької дії (БРБД) з дальністю менш як 300 км.

Технічні характеристики Rampage:

маса — близько 570 кг;

довжина — 4,7 метра;

діаметр — 30 см;

швидкість — понад 1 Маха (надзвукова);

система наведення — GPS/INS, стійка до РЕБ;

головна частина — фугасна, бронебійна.

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