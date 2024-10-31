Редкий обвес: истребитель F-16I оснастили ракетами Rampage наземного базирования (фото)

Ракеты Rampage являются адаптацией высокоточных баллистических ракет класса "земля-земля", которые позволяют израильской авиации наносить эффективные удары с минимальными рисками для самолетов.

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Израильские ВВС 30 октября опубликовали редкий снимок истребителя F-16I с четырьмя баллистическими ракетами Rampage, разработанными на базе управляемой артиллерийской ракеты класса "земля-земля".

Судя по комментариям изображение было использовано в контексте сообщения об уничтожении одного из главных командиров "Хезболлы" Мустафы Ахмада Шахди. Однако нет подтверждения, что именно Rampage применялись в этой операции.

Израильский истребитель F-16I с ракетами Rampage Фото: Армия обороны Израиля \ Twitter

Как отметили обозреватели The War Zone, баллистические ракеты воздушного базирования, такие как Rampage, позволяют Израилю наносить удары по удаленным и высокозащищенным целям с минимальными рисками для истребителей. Такие ракеты, как Rocks и Air LORA, а также недавно рассекреченная Golden Horizon, дают Израилю возможность поражать объекты в Иране и других странах на значительных расстояниях, оставаясь вне зоны ПВО противника.

Позже ВВС Израиля опубликовали еще одну фотографию F-16I с ракетами Rampage в социальных сетях вместе с обновленной информацией об операциях против "Хезболлы" в Ливане. Однако в комментарии к фото нет прямого упоминания об использовании этих ракет в атаках против проиранской организации.

Назначение и возможности ракеты Rampage

Rampage была разработана компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в 2018 году как средство для высокоточных тактических ударов по критически важным и хорошо защищенным объектам. Благодаря сверхзвуковой скорости ракета затрудняет работу систем ПВО, а также может поражать укрепленные цели.

Хотя Rampage официально не классифицируется IAI как баллистическая ракета, ее конструкция и траектория полета сближают ее с управляемыми артиллерийскими ракетами, которые американские военные рассматривают как подвид баллистических ракет ближнего действия (БРБД) с дальностью менее 300 км.

Технические характеристики Rampage:

масса — около 570 кг;

длина — 4,7 метра;

диаметр — 30 см;

скорость — более 1 Маха (сверхзвуковая);

система наведения — GPS/INS, устойчивая к РЭБ;

головная часть — фугасная, бронебойная.

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