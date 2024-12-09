"Ризикована ставка": експерт пояснив, чим взимку РФ буде переломлювати ситуацію на свій бік

За словами Євгена Дикого, мобілізаційного ресурсу у росіян залишилося максимум на рік ведення повномасштабної війни.

Росія намагатиметься цієї зими кидати у бій якомога більше своїх солдатів, щоб виснажити Збройні сили України, й таким чином перехилити ситуацію на полі бою на свій бік. Про це в інтерв'ю NV заявив екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Вони зробили ставку, що в такому разі економити ці ресурси немає сенсу. Краще їх кидати як у пічку, палити зараз, з тим, що ми здуємося раніше", — сказав Дикий.

Він пояснив, що у росіян мобілізаційного ресурсу залишилось максимум на рік, а в Україні — максимум на пів року.

"У чому різниця між нами та росіянами. У нас величезний мобілізаційний резерв, не задіяний. На відміну від них. Вони два роки його вибирали й вибрали. Нас навпаки неторкнутий. Але якщо він і далі буде лишатися неторкнутим – який сенс, що він у нас був? Якщо ми не перетворимо мобрезерв на реальне поповнення – в такому разі їхня стратегія може виявитися виграшною", — зазначив Дикий.

За його словами стратегія росіян полягає у тому, щоб "зламати" українців за цю зиму.

"Вона ризикована, але вона цілком може спрацювати. Ми можемо зламатися ще до весни. Адже на сьогодні ми набираємо в півтора раза менше бійців, ніж за цей час зазнаємо санітарних втрат. Це не враховуючи СЗЧ. І саме тому у нас найважча ситуація з початку 2022 року", — підкреслив Дикий.

Водночас експерт наголосив, якщо Україна витримає цей зимовий натиск, то далі росіяни "фактично здуються".

Нагадаємо, 9 грудня в Пентагоні розкрили, скільки російських солдатів загинуло в Україні.

8 грудня Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів.