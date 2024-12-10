"Вперлися в обмеження": ветеран ЗСУ розповів про проблеми ЗС РФ на фронті (відео)

За словами військового експерта Євгена Дикого, окупанти не зможуть вести війну довго через брак охочих воювати навіть за великі гроші. Це може спонукати РФ кинути всі сили на прорив фронту до кінця зими.

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У РФ вичерпується мобілізаційний ресурс для війни в Україні, тому ворог намагатиметься кинути всі наявні ресурси для перелому ситуації на фронті протягом зими та примусити ЗСУ до капітуляції, сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

Євген Дикий вважає, що РФ взимку кине всі сили, щоб примусити Україну до капітуляції. На відео - з 3:23:00.

На думку Євгена Дикого, підвищення виплат у 5 разів для контрактників ЗС РФ протягом року не дали бажаного результату.

"Нарешті в росіян практично закінчилися люди, які готові продати своє життя за гроші. І спроба різко збільшити ціну, гроші, за які вони купують людські життя, не спрацювала. Росіяни щиро думали, що спочатку купили найбідніших — ну, окей, вони закінчуються, треба просто більше платити. А воно ж не так працює. В принципі, кількість людей, які готові воювати, тим більше на війні з такими ризиками, як ця, просто за гроші обмежена. Далі починаються люди, які ні за які гроші воювати не збираються. І росіяни вперлися в це обмеження. Це явно для них несподіванка", — сказав експерт.

Дикий: ЗС РФ не має чим компенсувати людські втрати

Екскомандир "Айдару" говорить, що протягом перших 2 років росіяни доволі успішно поповнювали свою армію за контрактом і набирали новобранців із в'язниць, проте ці джерела тепер майже вичерпані.

"Закриваються зони, бо нема кому сидіти", — зазначив Дикий.

Також Кремль набирав до своєї армії представників "малих народів" РФ, зокрема бурятів, через що багато народностей врешті можуть цілком вимерти, зазначив військовий експерт.

"Так вони й воювали проти нас, і остаточно знищували етнічні меншини", — пояснив екскомандир.

Потім ЗС РФ стали пропонувати великі зарплати жителям депресивних регіонів, а згодом — і заможних Москви, Єкатеринбурга та Санкт-Петербурга, та й там, на думку Дикого, ресурси майже закінчилися.

"Вони дійсно стоять перед проблемою, звідки їм далі поповнювати свої абсолютно шалені, нереальні просто втрати", — зазначив він.

Євген Дикий вважає, що нову примусову мобілізацію навесні Кремль зробити "побоюється", бо тепер росіяни краще розуміють, що відбувається на фронті. Тому шукають інші рішення: як от залучення військ Північної Кореї. Однак, на думку експерта, він корейців російські командири не очікують великих успіхів і не залучають їх безпосередньо до бойових дій.

Дикий також розповів, що командування ЗС РФ перетворює своїх власних бійців на "гарматне м'ясо".

"По тому, що ми бачимо, виглядає так, що вони відправляють десь 10 груп, із розрахунку, що 2 дійдуть до нашої лінії, і з тих двох тільки одна закріпиться", — сказав екскомандир "Айдару".

Екскомандир "Айдару" про стратегію Росії цієї зими

На думку Дикого, росіяни оцінили проблеми з поповненням живої сили та "залізом" і обрали для себе ризиковану стратегію "горить сарай — гори і хата". Тобто, вирішили не економити ресурси, а кинути зараз усе, щоб за найближчі кілька місяців переламати хід війни та змусити Україну до капітуляції.

"Вони намагатимуться добити нас взимку", — сказав експерт.

Нагадаємо, 9 грудня Євген Дикий заявляв, що у РФ залишилося мобілізаційного ресурсу максимум на рік ведення повномасштабної війни. За його словами, протягом зими ворог намагатиметься кидати у бій якомога більше живої сили, щоб виснажити ЗСУ.

Також 10 грудня журналісти з'ясували, що РФ втратила в Сирії за період з 2015-го до 2024 року 543 військових ЗС РФ і ПВК Вагнер. Офіційно Кремль визнає загибель 116 своїх бійців.