"Пацанів поженуть на убій": Путін заявив, що в Україні почнуть мобілізацію з 18 років

Президент РФ вкотре розповів, що воює "не з українським народом, а з неонацистським режимом у Києві".

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що воює не з українцями, а з "неонацистським режимом у Києві", західні країни доводять Росію до "червоної лінії", на яку Москва буде змушена відповідати, а зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років "не змінить ситуацію на полі бою". Такі висловлення від російського лідера прозвучали 16 грудня на розширеному засіданні колегії Міноборони.

За його словами, країни НАТО "лякають власне населення" загрозою російського нападу і водночас "доводять до червоної лінії" РФ.

"Лякають просто своє населення тим, що ми збираємося на когось нападати, адже тактика дуже проста: доводять нас до червоної лінії, через яку ми відступати вже не можемо, починаємо відповідати, одразу ж лякають своє населення — тоді ще, у давнину, радянською, а зараз уже російською загрозою", — заявив Путін.

Виправдовуючись необхідністю захисту, російський президент вкотре анонсував запуск серійного виробництва ракетних комплексів "Орешник", які нібито порівняні з ядерною зброєю, проте нею не є. Також він додав, що Росія "зніме з себе добровільні обмеження щодо розміщення РСМД (ракет малої та середньої дальності), якщо США почнуть розгортання таких систем".

Також Путін знову заявив, що армія РФ воює не з українцями, а з "нацистським режимом".

"Ще раз хочу наголосити. Ми не з українським народом воюємо, а з неонацистським режимом у Києві, який захопив цю владу ще у 2014 році. Джерело цієї влади — держпереворот", — сказав лідер країни-агресора.

Крім того, Путін висловився й про обговорюване останнім часом можливе зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він стверджує, що вік призову знизять і "пацанів поженуть на убій", та "ситуацію на полі бою це не змінить".

Нагадаємо, 10 грудня екскомандир роти батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий розповів про проблеми ЗС РФ на фронті. За його словами, в Росії бракує охочих воювати навіть після підвищення виплат за службу за контрактом.

16 грудня колишній голова МЗС України Вадим Пристайко розповів про єдину зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у 2019 році в Парижі. За словами ексміністра, український лідер сподівався, що з Путіним можна буде поговорити, однак той лише хотів "перетягти" Зеленського на свій бік, а коли побачив, що це зробити не вдасться, відмовився від подальших переговорів і вирішив діяти силою.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 14 грудня заявляв, що до Росії можуть ще приєднати нові регіони та виступив за те, щоб Кремль ставив перед собою "нові масштабні задачі".