Президент Володимир Путін заявив про самовпевненість Кремля та закликав до розширення масштабів. У Москві налаштовані знищувати противника, щоб реванш був неможливим.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припустив, що в складі Росії ще з’являться нові регіони. Про це з посиланням на виступ чиновника на з’їзді партії "Єдина Росія" повідомили в "РИА Новости".

"Цей досвід може бути потрібний і далі, якщо у складі нашої країни ще з'являться нові, але дуже близькі нам регіони, адже це можливо", — заявив він.

Зазначається, що слова про можливість приєднання нових регіонів, зустріли аплодисментами.

Також Медведєв звинуватив Європу в неонацизмі та виступив за знищення ворога без права на реванш.

Зі слів політика, Кремль у формуванні багатополярного світу заручений підтримкою десятків країн глобального Півдня та Сходу. Окрім того, він запевнив, що "тверезі" західні сили готові до діалогу з РФ.

Президент Росії Володимир Путін також виступив за те, щоб Москва ставила нові масштабні завдання та орієнтири. З його слів, режим впевнений у собі, відчуває правоту й силу.

Лідер країни-агресорки запевнив, що всі завдання будуть виконані.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв порадив Україні "втихомирити гординю і припинити протиставляти себе всьому російському". Він заявив, що Україна має вибір — "бути з Росією або зникнути з карти світу".

Вночі на 14 грудня у Росії гриміли вибухи. Місто Орел атакували БПЛА, під ударом опинилась місцева нафтобаза. У соцмережах опублікували кадри пожежі на об’єкті.