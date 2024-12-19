Американські ракети C-HGB загрожують зробити передові системи ППО РФ марними (відео)

Гіперзвукові системи обіцяють надати США нову стратегічну перевагу. Росія зі свого боку покладається на комплекси С-500, які доповнюються радіолокаційними станціями "Єнісей".

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Міністерство оборони США нещодавно оголосило про успішні випробування ракети з універсальною гіперзвуковою бойовою частиною Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ця зброя спрямована на посилення американського неядерного наступального потенціалу, здатного долати російські системи протиповітряної та протиракетної оборони (A2/AD). Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times від 19 грудня.

Крім ракети C-HGB, армія США має намір реалізувати й інші інновації, які зроблять російські системи ПРО застарілими. Наприклад, американці інтегрують свою версію системи під назвою Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), відому як Dark Eagle, у мобільні наземні платформи. Ця система розрахована на ураження цілей з високою точністю на дальності до 2253 км.

ВМС США використовують аналогічну розробку — Conventional Prompt Strike (CPS), призначену для запуску як з надводних кораблів (наприклад, есмінців класу Zumwalt), так і з підводних човнів класу Virginia. Розгортання CPS на есмінцях очікується до 2025 року, а на підводних човнах — до 2028 року.

Відповідь Росії

Система С-500

Своєю чергою РФ у гонці озброєння покладається на передові комплекси С-500 "Прометей". За заявою начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, перший полк, оснащений системою С-500, буде повністю сформовано вже найближчим часом.

Автори матеріалу зазначають, що ЗРК С-500 розробляли не для заміни С-400, а для доповнення його можливостей. Цей комплекс призначений для ураження цілей у ближньому космосі, включно з гіперзвуковими апаратами та балістичними ракетами.

Згідно із заявленими характеристиками С-500 використовує ракети 77Н6-Н і 77Н6-Н1 для перехоплення гіперзвукових і космічних цілей, які забезпечують захист на відстані понад 400 км.

РЛС "Єнісей"

Ще одним важливим елементом, покликаним протистояти американським ракетним системам, є радіолокаційний комплекс "Єнісей". Його розробили в межах модернізації російських систем ППО для розв'язання завдань, пов'язаних із появою нових типів загроз, включно з гіперзвуковою зброєю і літаками з технологією стелс.

Основним завданням РЛС "Єнісей" є підтримка роботи зенітно-ракетних систем С-500 і С-400, що значно розширює їхні можливості у виявленні та супроводі сучасних високошвидкісних і маневрених цілей.

Російська РЛС "Єнісей" Фото: Facebook

"Єнісей" здатний виявляти об'єкти на відстані до 600 км, залежно від їхніх розмірів, висоти та радіолокаційної помітності. Крім того, завдяки просунутим алгоритмам опрацювання даних, РЛС може фіксувати гіперзвукові апарати, що рухаються на швидкості понад 5 Махів, і забезпечувати їхній супровід на всіх етапах траєкторії.

Так американські гіперзвукові системи обіцяють надати США нову стратегічну перевагу. Однак російські системи вже демонструють високу готовність до протидії цим загрозам, підсумували аналітики.

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Нагадаємо, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час брифінгу 18 грудня потрапив у незручне становище, заявивши, що НАТО розмістило на острові Борнхольм якийсь ракетний комплекс під назвою "Темний Тифон". Насправді такого озброєння зовсім не існує.