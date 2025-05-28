Китай готовит новый флагман разведывательной авиации — самолет ДРЛО KJ-3000 (фото)

В сеть просочились новые изображения перспективного китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-3000. Таким образом подтверждено существование как минимум одного опытного экземпляра с бортовым номером 7821, сфотографированного на неопознанном аэродроме в Китае.

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На фотографии обратили внимание обозреватели ресурса The War Zone.

Эта машина создана на базе военного транспортника Y-20 и впервые засветилась в декабре 2024 года. Сейчас подтверждено существование одного опытного экземпляра с бортовым номером 7821.

На снимках отчетливо виден массивный круглый радиокупол в хвостовой части, характерный для систем AEW&C, зонд для дозаправки в воздухе над кабиной пилотов и значительное количество антенн на фюзеляже. Кроме того, KJ-3000 получил крупный воздухозаборник в основании киля, предположительно обеспечивающий охлаждение мощной электронной начинки самолета.

Китайский самолет ДРЛО KJ-3000 Фото: X (Twitter)

Увеличенное фото китайского самолета ДРЛО KJ-3000 Фото: X (Twitter)

KJ-3000: технологический скачок китайской авиации

Авторы материала отметили, что KJ-3000 станет важной заменой устаревающим KJ-2000 Mainring, которые строились на базе советских Ил-76МД и вступили в строй еще в 2007 году. Ограниченность поставок платформ из России вынудила Пекин искать альтернативу, и в этой роли Y-20 оказался логичным решением. Особенно с учетом появления его новой версии Y-20B, оснащенной китайскими турбовентиляторными двигателями WS-20, превосходящими прежние Д-30КП-2.

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Ключевым элементом самолета является новая радиолокационная станция. И хотя конкретные характеристики новой РЛС KJ-3000 пока не раскрыты, есть основания полагать, что она может отличаться от треугольной антенны с тремя фазированными решетками, применявшейся в KJ-2000. Вполне возможно, что KJ-3000 получит двухстороннюю антенную установку, хотя это пока не подтверждено.

Китайские инженеры также развивают технологи дозаправки в воздухе. В последнем отчете Пентагона говорится о, по крайней мере, одном KJ-500 с такой возможностью, и теперь аналогичная функция реализована на KJ-3000. Это увеличит время пребывания самолета в зоне наблюдения и расширит возможности ведения разведки в отдаленных районах.

В заключение обозреватели добавили, что китайская программа AEW&C — одна из самых масштабных в мире. Помимо тяжелых самолетов KJ-2000 и KJ-3000, активно развиваются средние турбовинтовые платформы, основанные на Y-9: KJ-200, KJ-500 и многофункциональный KJ-700 с возможностями оптико-электронной и инфракрасной разведки. Эти машины хорошо приспособлены для действий с малых баз, в том числе на спорных островах в Южно-Китайском море и вблизи Тайваня.

Напомним, в конце января стало известно, что в Китае строят крупнейший в мире военный командный центр, который будет в десять раз больше Пентагона. Он располагается в западной части Пекина — спутниковые снимки увидели строительную площадку площадью около 610 гектар.