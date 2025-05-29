Вызов мощнейшему флоту США: Китай намерен построить шесть авианосцев, — оценки аналитиков

ВМС США традиционно удерживают мировое лидерство по числу полноценных авианосцев — у американцев в строю 11 таких кораблей. В то же время Китай, начав разработку собственных авианосцев только в XXI веке, стремительно сокращает отставание. В планах Пекина создать 6 авианосных групп.

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Об этом говорится в материале портала 19FortyFive.

Автор публикации Рубен Джонсон пишет, что Соединенные Штаты обладают несомненным лидерством в области военного флота. Ни одна страна в мире не имеет такую мощь — у других держав возможности гораздо скромнее: Франция эксплуатирует единственный атомный авианосец — "Шарль де Голль", Великобритания располагает двумя авианосцами на электрической тяге, Россия — формально одним ("Адмирал Кузнецов"), находящимся в ремонте, Индия — двумя неатомными авианосцами.

Амбиции Пекина: шесть авианосцев НОАК

По оценке бывшего офицера ВМС НОАК и эксперта Ван Юньфэя, Китай намерен иметь шесть авианосцев в боевом составе к началу 2030-х годов. Это позволит обеспечить непрерывное присутствие одной или двух ударных авианосных групп в море, включая периоды плановых ремонтов и модернизаций.

Согласно тем же источникам, как минимум два из этих шести кораблей будут атомными. Первый китайский атомный авианосец уже строится, хотя пока находится на ранней стадии. По предварительным данным, его размеры позволят разместить более 100 летательных аппаратов, включая истребители и вертолеты. Китайские источники также подтверждают ведение работ по созданию морских ядерных энергетических установок для этого корабля.

Джонсон в свою очередь подчеркнул, что пока неясно, войдут ли в число боевых шесть авианосцев первые два — "Ляонин" (CV-16) и "Шаньдун" (CV-17), — поскольку их технические характеристики уступают новейшим проектам, и они могут быть использованы преимущественно для учебных целей.

Киатйский авианосец "Шаньдун" (CV-17) Фото: Открытые источники

Морская авиация Китая

В настоящее время авианосцы НОАК базируют палубный истребитель Shenyang J-15 — модифицированную копию российского Су-33. Эксперты считают, что самолет оказался громоздким и неэффективным для катапультных стартов, что стало стимулом для разработки нового поколения — J-35.

Китайский истребитель J-35 Фото: VPK.name

J-35B внешне напоминает американский F-35, отличается стелс-технологиями и складывающимися крыльями, что важно для размещения в авианосных ангарах. Самолет оснащен двумя двигателями с тягой, аналогичной американскому GE F414. Его длина составляет около 16,8 м, размах крыла — до 12 м, а максимальная взлетная масса оценивается в 25 тонн. J-35 создается в палубной и наземной версиях, и именно он должен стать основным боевым самолетом китайских авианосцев нового поколения.

Таким образом Китайская авианосная программа уверенно движется к формированию полноценного океанского флота, способного проецировать силу далеко за пределы прибрежных вод. При достижении цели в шесть авианосцев, включая атомные, КНР станет второй державой после США, обладающей авианосными силами глобального масштаба.

Напомним, недавно появились фотографии перспективного китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-3000 с бортовым номером 7821, сфотографированного на неопознанном аэродроме в Китае. Эти машины станут основными при замене устаревающих KJ-2000 Mainring, которые строились на базе советских образцов.