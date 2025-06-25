Китай внедряет генеративные модели ИИ в военную разведку

Цель таких внедрений — автоматизация анализа больших объемов данных от соцсетей и спутниковых снимков до перехватов и агентурных отчетов.

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Китай внедряет генеративные модели искусственного интеллекта в военную разведку. Армия Китая интегрирует такие модели в свои командно-аналитические звенья. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, China National University of Defense Technology, один из главных центров оборонного AI в Китае, разрабатывает собственные LLM-платформы для обработки OSINT (разведка из открытых источников), SIGINT (радиоэлектронная разведка), GEOINT (геопространственная разведка) и даже HUMINT (условно агентурная разведка).

Он отметил, что эти модели армия Китая интегрирует в свои командно-аналитические звенья.

Цель таких внедрений — автоматизация анализа больших объемов данных: от соцсетей и спутниковых снимков до перехватов и агентурных отчетов. Алгоритм сам классифицирует источник, генерирует оперативные сводки и даже прогнозирует действия противника.

"Фактически в армии Китая будет цифровой аналитик, который работает круглосуточно. Модели на базе Meta LLaMA уже адаптированы под военные задачи. Создан специализированный AI-ассистент ChatBIT, способный давать ответы на уровне ChatGPT-4 — с фокусом на разведданные, планирование и выявление уязвимостей", — пояснил Андрей Коваленко.

Он отметил, что такие внедрения делает не только Китай, но преимущество в ИИ будет у того, у кого будет лучшее использование и технологичность, тот будет впереди, а интеграция ИИ в разведку будет иметь решающее преимущество.

Руководитель ЦПИ отметил, что Украине нужны собственные LLM-модели, обученные на данных с фронта, адаптированные под реальную войну, с фокусом на фильтрацию фейков и скорость реагирования.

"Разведка нового поколения — это не только люди. Это код, данные, архитектура — и своевременная аналитика", — резюмировал он.

Напомним, что глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия переживает "самые сложные в истории человечества" времена и находится в состоянии "турбулентности, которой не видно конца".

Также ранее сообщалось, что Россия будет обучать военных Китая противодействовать оружию НАТО. Российские военные в этом году проведут учения для 600 китайских военнослужащих по противодействию западному оружию, используя боевой опыт войны в Украине.