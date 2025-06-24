Догнать Запад: Ростех пожаловался на нехватку денег для технологического прорыва

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия после начала полномасштабной войны против Украины переживает «сложнейшие в истории человечества» времена и находится в состоянии «турбулентности, которой не видно конца».

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В колонке для российского агентства РБК Чемезов написал, что Россия ведет борьбу за будущее, и в этих условиях власти должны отказаться от иллюзий и сосредоточиться на конкретных целях. Главной задачей он назвал не попытку «догнать и перегнать» Запад, а достижение технологического суверенитета и импортозамещения.

«Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придётся пройти уверенно, с чётким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями», — заявил Чемезов.

Инновации и нехватка денег

Глава «Ростеха» убеждён, что повторение уже созданных на Западе решений — путь в никуда. Он призвал не тратить ресурсы на копирование устаревших решений.

«Разрабатывать то, что они создавали десятилетиями, и во что вложены триллионы долларов, — это не даст нам конкурентных преимуществ. Это будет тупик», — убежден Чемезов.

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Вместо этого России нужно вкладываться подрывные инновации - в квантовые технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичную промышленность. Это, по его мнению, поможет разрушить западный стереотип о России как «бензоколонке».

Однако реализовать подобный подход невозможно без финансовой реформы. Чемезов прямо заявил, что предприятия «Ростеха» не могут инвестировать в науку, разработку и модернизацию из-за дороговизны кредитов. При этом он пожаловался на отсутствие денежных ресурсов - из-за высоких ставок кредиты остаются недосягаемыми, что делает невозможным инвестиции в эти отрасли.

“В текущих условиях стоимость кредитов для бизнеса превышает среднюю рентабельность промышленных предприятий по EBIT (4%) в несколько раз. За последние 11 лет рентабельность обрабатывающей промышленности находилась на уровне около 6,3% при среднегодовой ставке кредитования 10,6%”, — уточнил Чемезов.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил о намерении довести темпы производства самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. Однако текущие темпы производства этих машин говорят о явном несоответствии заявленным целям,поскольку в 2023 не было произведено ни одного самолета.