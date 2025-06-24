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Военный Фокус

Догнать Запад: Ростех пожаловался на нехватку денег для технологического прорыва

Сергей Чемезов
Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия после начала полномасштабной войны против Украины переживает «сложнейшие в истории человечества» времена и находится в состоянии «турбулентности, которой не видно конца».

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В колонке для российского агентства РБК Чемезов написал, что Россия ведет борьбу за будущее, и в этих условиях власти должны отказаться от иллюзий и сосредоточиться на конкретных целях. Главной задачей он назвал не попытку «догнать и перегнать» Запад, а достижение технологического суверенитета и импортозамещения. 

«Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придётся пройти уверенно, с чётким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями», — заявил Чемезов.

Инновации и нехватка денег

Глава «Ростеха» убеждён, что повторение уже созданных на Западе решений — путь в никуда. Он призвал не тратить ресурсы на копирование устаревших решений.

«Разрабатывать то, что они создавали десятилетиями, и во что вложены триллионы долларов, — это не даст нам конкурентных преимуществ. Это будет тупик», — убежден Чемезов.

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Вместо этого России нужно вкладываться подрывные инновации - в квантовые технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичную промышленность. Это, по его мнению, поможет разрушить западный стереотип о России как «бензоколонке».

Однако реализовать подобный подход невозможно без финансовой реформы. Чемезов прямо заявил, что предприятия «Ростеха» не могут инвестировать в науку, разработку и модернизацию из-за дороговизны кредитов. При этом он пожаловался на отсутствие денежных ресурсов - из-за высоких ставок кредиты остаются недосягаемыми, что делает невозможным инвестиции в эти отрасли.

“В текущих условиях стоимость кредитов для бизнеса превышает среднюю рентабельность промышленных предприятий по EBIT (4%) в несколько раз. За последние 11 лет рентабельность обрабатывающей промышленности находилась на уровне около 6,3% при среднегодовой ставке кредитования 10,6%”, — уточнил Чемезов.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил о намерении довести темпы производства самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. Однако текущие темпы производства этих машин говорят о явном несоответствии заявленным целям,поскольку в 2023 не было произведено ни одного самолета.