Союзники США без американцев: как и с чего начать совместное производство оружия

Если США в обозримом будущем не вернутся в "устойчивое состояние", их союзникам в области обороны и безопасности придется полагаться друг на друга. Как могут развиваться ВПК стран Европы без США?

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Фокус перевел статью журналиста Билла Свитмэна о том, как союзники Соединенных Штатов могут развить собственный военно-промышленный комплекс.

Давайте с должным благоразумием предположим, что Соединенные Штаты в обозримом будущем не вернутся в свое прежнее надежное и устойчивое состояние. Это означает, что их союзники должны быть готовы в течение неопределенного времени полагаться на них гораздо меньше, чем раньше.

Союзникам придется рассчитывать друг на друга. Одной из самых сложных сфер в этом отношении станут закупки оружия, где США уже давно являются главным поставщиком систем, использующих сложнейшие технологии.

Неписаным пунктом в альянсах США было то, что большие расходы Вашингтона включали в себя разработку и массовые закупки крупных оборонных платформ, которые потом шли на экспорт – таким образом иностранные оборонные бюджеты помогали трудоустроить американских рабочих. Действительно, во многих сегментах рынка, включая самый прибыльный сегмент боевых самолетов, союзники последние 70 лет лишь пытались противостоять формированию монополии США.

Истребители Dassault Rafale Фото: X (Twitter)

Сменить этот курс может быть трудно, но не невозможно. Вместе взятые, демократические страны Европы, Северной Америки и Тихоокеанского региона имеют деньги, национальные ресурсы и человеческий капитал. У них есть конкурентоспособная оборонная промышленность, а в некоторых секторах (таких как боевые надводные корабли и наземные транспорты) они явно превосходят США.

Проблема заключается не в ресурсах, а в их оптимальном использовании. Во времена, предшествовавшие второму президентству Дональда Трампа, у США не было необходимости осуществлять принцип "разделяй и властвуй": союзники США разделяли себя сами. И разделяют до сих пор, как показывают франко-германские разборки по поводу распределения работ и технического лидерства в программе Future Combat Air System.

Это ненадолго: развитие и производство военных технологий в мире, который не полагается на США, не может быть сладким столом, куда каждый приходит с запеканкой, двумя печеньками, пирожным и тортиком. Потребуется специализация, и каждая страна, занимаясь своими делами, будет вынуждена полагаться на других.

Лидеры в неамериканском мире – это британские авиационные двигатели, французские космические запуски, франко-германские и британо-итальянские вертолеты, немецкие и финские бронетранспортеры, шведские средства раннего предупреждения и радиоэлектронной борьбы, южнокорейские и японские военные корабли.

Не нужно ложных обвинений. Я не выступаю за создание глобального агентства по оборонным закупкам, которое европейцы рассматривают как еще одну обширную программу по созданию рабочих мест и тройную прибыль для бельгийской экономики. Но всем нам необходим набор правил и протоколов, которые позволят создать новую сеть оборонных технологий.

Есть несколько факторов как внутри оборонного сектора, так и на его периферии, которые помогут расширить международное сотрудничество за счет стимулов, а не бюрократии.

Неотложность – самый важный из этих факторов. Как только стало понятно, что Вторая мировая война – это серьезная проблема, британская авиационная промышленность — раздробленная, попустительская и считающая себя аристократической – согласилась, чтобы ее возглавили правый канадский выскочка лорд Бивербрук и крайне левый Стаффорд Криппс.

Далее: в растущем бизнесе перемены даются легче, а если экспортные клиенты США переориентируют свои процессы друг на друга, то их ждет большой рост.

В оборонных технологиях много неизвестных, но все согласны с тем, что дешевая автономность и доступное точное наведение на основе коммерческого оборудования будут важны для широкого спектра вооружений, от ударных беспилотников до небольших крылатых ракет, которые весят меньше тонны и стоят гораздо меньше, чем нынешний миллион с лишним долларов. Военные корабли радикально меняются, становясь безэкипажными или требуя двузначных, а не трехзначных чисел членов экипажа. Пересмотренная оборонная промышленность может сосредоточиться на этих новых концепциях.

То же самое касается и обрабатывающей промышленности. Материалы и процессы, рассчитанные на автоматизацию, повторяемость и высокое качество, вполне применимы к беспилотным системам и современным боеприпасам, поскольку такие производственные линии можно будет создать даже с минимальным количеством персонала и запущены на высокие обороты в условиях кризиса. Компания Anduril разрабатывает эту технологию в США, но она является коммерческой и доступна в других странах.

Производственный цех компании Anduril Фото: Anduril

Одно из упущенных достижений Глобальной программы боевых самолетов (GCAP) – сотрудничество Японии с Великобританией и Италией. Поколение назад было весьма сложной задачей разработать Eurofighter Typhoon в четырех европейских странах с языками, которые, по крайней мере, были родственными и использовали общий алфавит. Однако GCAP, похоже, без особых проблем включила в проект Японию. Сегодня и инженеры по всему миру могут вместе работать над одним и тем же цифровым макетом благодаря автопереводу и видеоконференциям.

Еще одно связующее звено просматривается между Италией и Турцией, которая становится мировым лидером в области беспилотных систем. В начале марта итальянская компания Leonardo и турецкая Baykar объявили о создании совместного предприятия и рассказали о беспилотном боевом самолете Kizilelma как о потенциальном элементе GCAP. Это произошло через несколько месяцев после того, как Baykar согласилась приобрести итальянскую компанию Piaggio Aerospace, которая была выставлена на продажу еще в 2018 году. Коммерческий самолет Avanti от Piaggio продается медленно, но его вариант для морского патрулирования с системами Baykar является привлекательным вариантом для береговой охраны.

Второй прототип реактивного боевого беспилотника Bayraktar Kizilelma Фото: Baykar Makina

Промышленность, свободная от США, может, должна и будет избегать удушающей бюрократии США, которая включает систему экспортного контроля, состоящую из трех государственных ведомств.

Сможет ли новый альянс выиграть от утечки мозгов, особенно в Канаду, а также в Австралию и Великобританию, поскольку некоторых представителей американской промышленности отталкивает социальная политика новой администрации? Возможно, удастся привлечь таланты из самих США.

Хорошей отправной точкой могла бы стать разработка открытого набора общих принципов управления международными программами, а также определение лучших пилотных программ и создание международного акселератора для новых технологий.

Может, назовем его "Проект Бивербрук"?

Об авторе

Билл Свитмэн – ветеран, удостоенный наград журналист и директор компании аэрокосмической отрасли.