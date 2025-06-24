Наздогнати Захід: Ростех поскаржився на брак грошей для технологічного прориву

Глава державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що Росія після початку повномасштабної війни проти України переживає "найскладніші в історії людства" часи і перебуває в стані "турбулентності, якій не видно кінця".

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У колонці для російського агентства РБК Чемезов написав, що Росія веде боротьбу за майбутнє, і в цих умовах влада має відмовитися від ілюзій і зосередитися на конкретних цілях. Головним завданням він назвав не спробу "наздогнати та перегнати" Захід, а досягнення технологічного суверенітету та імпортозаміщення.

"Бути оптимістом у таких реаліях важко. Але цей шторм доведеться пройти впевнено, з чітким розумінням курсу. І ми просто зобов'язані вийти з нього переможцями", — заявив Чемезов.

Інновації та брак грошей

Глава "Ростех" переконаний, що повторення вже створених на Заході рішень — шлях у нікуди. Він закликав не витрачати ресурси на копіювання застарілих рішень.

"Розробляти те, що вони створювали десятиліттями, і у що вкладено трильйони доларів, — це не дасть нам конкурентних переваг. Це буде глухий кут", — переконаний Чемезов.

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Замість цього Росії потрібно вкладатися в підривні інновації — у квантові технології, штучний інтелект, високотехнологічну промисловість. Це, на його думку, допоможе зруйнувати західний стереотип про Росію як "бензоколонку".

Однак реалізувати такий підхід неможливо без фінансової реформи. Чемезов прямо заявив, що підприємства "Ростех" не можуть інвестувати в науку, розробку і модернізацію через дорожнечу кредитів. При цьому він поскаржився на відсутність грошових ресурсів — через високі ставки кредити залишаються недосяжними, що унеможливлює інвестиції в ці галузі.

"У поточних умовах вартість кредитів для бізнесу перевищує середню рентабельність промислових підприємств за EBIT (4%) у кілька разів. За останні 11 років рентабельність обробної промисловості перебувала на рівні близько 6,3% за середньорічної ставки кредитування 10,6%", — уточнив Чемезов.

Нагадаємо, заступник голови уряду РФ Денис Мантуров заявив про намір довести темпи виробництва літаків Ту-214 до 20 одиниць на рік. Однак поточні темпи виробництва цих машин свідчать про явну невідповідність заявленим цілям, оскільки до 2023 року не було вироблено жодного літака.