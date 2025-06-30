Забезпечить повний блекаут: у Китаї створили бомбу для ураження електростанцій

Китай показав "бомбу блекаута", яка може вивести з ладу електростанції супротивника і забезпечити відключення електроенергії на площі щонайменше 10 000 квадратних метрів.

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Відео, показане державним мовником КНР, демонструє графітову бомбу, призначену для порушення роботи систем управління і контролю, пише scmp.com.

Днями телеканал CCTV опублікував відео, що демонструє, мабуть, новий тип графітової бомби, яка, як заявляють, може вивести з ладу електростанції супротивника та спричинити "повну втрату електроенергії" в певній області.

Анімоване відео демонструє, як зброя запускається з наземного транспортного засобу, а потім викидає 90 циліндричних суббоєприпасів. Вони підстрибують під час удару, перш ніж вибухнути в повітрі, розсіюючи тонкі вуглецеві нитки, що забезпечують коротке замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

За даними каналу, зброя спрямована на порушення роботи систем управління і контролю шляхом спричинення масштабних відключень електроенергії на площі не менше ніж 10 000 квадратних метрів.

CCTV процитувало звіт державної Китайської корпорації аерокосмічної науки і технологій (CASC), підрядника, пов'язаного з Міністерством національної оборони. Однак мовник не надав жодних подробиць про призначення зброї або її статус. Він назвав зброю "особливим типом ракети вітчизняного виробництва". Залишається незрозумілим, на якій стадії розроблення вона перебуває і чи було її розгорнуто китайськими військовими, пише ЗМІ.

Хоча CCTV явно не ідентифікувало зброю як графітову бомбу, характеристики дуже близькі до тих, що є у графітових боєприпасів, ідеться в матеріалі.

Згідно з відео, дальність дії бомби становить 290 км, а боєголовка важить 490 кг, що робить її придатною для атак на військові підстанції та іншу електричну інфраструктуру.

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