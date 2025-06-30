Обеспечит полный блэкаут: в Китае создали бомбу для поражения электростанций

Китай показал "бомбу блэкаута", которая может вывести из строя электростанции противника и обеспечить отключение электроэнергии на площади не менее 10 000 квадратных метров.

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Видео, показанное государственным вещателем КНР, демонстрирует графитовую бомбу, предназначенную для нарушения работы систем управления и контроля, пишет scmp.com.

На днях телеканал CCTV опубликовал видео, демонстрирующее, по-видимому, новый тип графитовой бомбы, которая, как заявляется, может вывести из строя электростанции противника и вызвать "полную потерю электроэнергии" в определенной области.

Анимированное видео демонстрирует, как оружие запускается с наземного транспортного средства, а затем выбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов. Они подпрыгивают при ударе, прежде чем взорваться в воздухе, рассеивая тонкие углеродные нити, обеспечивающие короткое замыкание высоковольтной энергетической инфраструктуры.

По данным канала, оружие направлено на нарушение работы систем управления и контроля путем вызывания масштабных отключений электроэнергии на площади не менее 10 000 квадратных метров.

CCTV процитировало отчет государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), подрядчика, связанного с Министерством национальной обороны. Однако вещатель не предоставил никаких подробностей о назначении оружия или его статусе. Он назвал оружие "особым типом ракеты отечественного производства". Остается неясным, на какой стадии разработки оно находится и было ли оно развернуто китайскими военными, пишет СМИ.

Хотя CCTV явно не идентифицировало оружие как графитовую бомбу, характеристики очень близки к тем, которыми располагают графитовые боеприпасы, говорится в материале.

Согласно видео, дальность действия бомбы составляет 290 км, а боеголовка весит 490 кг, что делает ее пригодной для атак на военные подстанции и другую электрическую инфраструктуру.

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