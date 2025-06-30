Уничтожает врага из пулемета: в ГУР показали нового боевого робота "Легіт" (видео)
Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) начал производство собственного наземного роботизированного комплекса (НРК) под названием «Легіт».
НРК "Легіт" является разработкой операторов и инженеров UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support. Кадры работы наземного робота опубликовала пресс-служба Международного легиона при ГУР МО Украины.
Судя по видео, "Легіт" может выполнять как логистические, так и ударные задачи. Для транспортировки боеприпасов, продовольствия и прочего груза к наземной платформе подключается прицеп. Также доступен боевой модуль с двумя пехотными гранатометами.Важно
Ударный вариант с гранатометами можно использовать для огневой поддержки штурмовых групп и уничтожения вражеских укреплений. Кроме того, "Легіт" способен выполнять роль ударного дрона-камикадзе. Для этого на корпус устанавливается взрывной заряд, детонирующий при приближении к цели.
"Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач", — отметили в разведывательном ведомстве.
Напомним, украинская компания DevDroid представила боевой наземный дрон Droid Raw 12.7, объединяющий роботизированную платформу "Равлик" и дистанционно управляемый пулеметный модуль.
В свою очередь отечественная компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата БПЛА "Шахед", а также дрон BUREWIY, способный сбивать разведывательные беспилотники врага.