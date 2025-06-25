Для ВСУ создали боевого наземного робота с пулеметом: как работает Droid Raw 12.7 (видео)

Украинская компания DevDroid представила боевой наземный дрон Droid Raw 12.7, объединяющий роботизированную платформу «Равлик» и дистанционно управляемый пулеметный модуль.

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Droid Raw 12.7 был создан в сотрудничестве с производителями наземного робота "Равлик". Особенностью дрона является модуль Wolly 12.7, предназначенный для пулемета M2 Browning калибра 12,7 мм, сообщает DevDroid.

Наземный дрон

Беспилотник управляется дистанционно, что позволяет вести разведку и огонь без риска жизни оператора. Программное обеспечение автоматизирует наводку и огонь, а электродвигатель делает работу машины почти бесшумной. Заявленная дальность поражения — до 1000 метров.

В зависимости от задачи Droid Raw 12.7 может работать в разведывательном или штурмовом режиме. Он оснащен узкоугольной, широкоугольной оптикой. При необходимости можно установить тепловизор.

Свою эффективность дрон уже продемонстрировал в ходе испытаний в полевых условиях.

Наземный робот "Равлик": что о нем известно

В декабре прошлого года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях.

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Этот беспилотник весит чуть больше 500 килограмм и способен перевозить несколько сотен килограмм груза или тянуть почти двухтонный прицеп. Благодаря компактным размерам дрон легко перевозить на автомобильном прицепе.

Герметичная конструкция делает "Равлик" пригодным для работы в сложных погодных условиях. Электрический двигатель и мягкие вездеходные шины позволяют беспилотнику двигаться тихо. В свою очередь Электрический двигатель и мягкие вездеходные шины делают дрон тихим.

Напомним, Министерство обороны Украины также кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод" отечественного производства.