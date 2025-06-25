Для ЗСУ створили бойового наземного робота з кулеметом: як працює Droid Raw 12.7 (відео)

Українська компанія DevDroid представила бойовий наземний дрон Droid Raw 12.7, що об'єднує роботизовану платформу "Равлик" і дистанційно керований кулеметний модуль.

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Droid Raw 12.7 був створений у співпраці з виробниками наземного робота "Равлик". Особливістю дрона є модуль Wolly 12.7, призначений для кулемета M2 Browning калібру 12,7 мм, повідомляє DevDroid.

Наземний дрон

Безпілотник керується дистанційно, що дає змогу вести розвідку і вогонь без ризику життю оператора. Програмне забезпечення автоматизує наведення і вогонь, а електродвигун робить роботу машини майже безшумною. Заявлена дальність ураження — до 1000 метрів.

Залежно від завдання Droid Raw 12.7 може працювати в розвідувальному або штурмовому режимі. Він оснащений вузькокутовою, ширококутною оптикою. За необхідності можна встановити тепловізор.

Свою ефективність дрон уже продемонстрував під час випробувань у польових умовах.

Наземний робот "Равлик": що про нього відомо

У грудні минулого року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах.

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Цей безпілотник важить трохи більше ніж 500 кілограмів і здатний перевозити кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. Завдяки компактним розмірам дрон легко перевозити на автомобільному причепі.

Герметична конструкція робить "Равлик" придатним для роботи в складних погодних умовах. Електричний двигун і м'які всюдихідні шини дають змогу безпілотнику рухатися тихо. Своєю чергою Електричний двигун і м'які всюдихідні шини роблять дрон тихим.

Нагадаємо, Міністерство оборони України також кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" вітчизняного виробництва.