Знищує ворога з кулемета: у ГУР показали нового бойового робота "Легіт" (відео)

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розпочав виробництво власного наземного роботизованого комплексу (НРК) під назвою "Легіт".

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НРК "Легіт" є розробкою операторів та інженерів UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Кадри роботи наземного робота опублікувала пресслужба Міжнародного легіону при ГУР МО України.

Наземний безпілотник "Легіт"

Судячи з відео, "Легіт" може виконувати як логістичні, так і ударні завдання. Для транспортування боєприпасів, продовольства та іншого вантажу до наземної платформи під'єднується причіп. Також доступний бойовий модуль із двома піхотними гранатометами.

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Ударний варіант із гранатометами можна використовувати для вогневої підтримки штурмових груп і знищення ворожих укріплень. Крім того, "Легіт" здатний виконувати роль ударного дрона-камікадзе. Для цього на корпус встановлюється вибуховий заряд, що детонує при наближенні до цілі.

"Об'єднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших завдань", — зазначили в розвідувальному відомстві.

Нагадаємо, українська компанія DevDroid представила бойовий наземний дрон Droid Raw 12.7, що об'єднує роботизовану платформу "Равлик" і дистанційно керований кулеметний модуль.

Зі свого боку вітчизняна компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення БПЛА "Шахед", а також дрон BUREWIY, здатний збивати розвідувальні безпілотники ворога.