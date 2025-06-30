Знищує ворога з кулемета: у ГУР показали нового бойового робота "Легіт" (відео)
Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розпочав виробництво власного наземного роботизованого комплексу (НРК) під назвою "Легіт".
НРК "Легіт" є розробкою операторів та інженерів UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Кадри роботи наземного робота опублікувала пресслужба Міжнародного легіону при ГУР МО України.
Судячи з відео, "Легіт" може виконувати як логістичні, так і ударні завдання. Для транспортування боєприпасів, продовольства та іншого вантажу до наземної платформи під'єднується причіп. Також доступний бойовий модуль із двома піхотними гранатометами.Важливо
Ударний варіант із гранатометами можна використовувати для вогневої підтримки штурмових груп і знищення ворожих укріплень. Крім того, "Легіт" здатний виконувати роль ударного дрона-камікадзе. Для цього на корпус встановлюється вибуховий заряд, що детонує при наближенні до цілі.
"Об'єднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших завдань", — зазначили в розвідувальному відомстві.
Нагадаємо, українська компанія DevDroid представила бойовий наземний дрон Droid Raw 12.7, що об'єднує роботизовану платформу "Равлик" і дистанційно керований кулеметний модуль.
Зі свого боку вітчизняна компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення БПЛА "Шахед", а також дрон BUREWIY, здатний збивати розвідувальні безпілотники ворога.