"Опасается": в Китае заявили, что "не могут позволить себе" поражение России на войне в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна "не может себе позволить" поражения России в войне с Украиной, поскольку в таком случае Соединенные Штаты Америки сместят все свое внимание на Китай.

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Об этом чиновник рассказал во время разговора с одним из видных дипломатов ЕС, сообщило издание South China Morning Post.

Комментарий, адресованный Каи Каллас — главному дипломату ЕС, Высокому представителю ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, подтвердил то, что в Брюсселе многие чиновники считают позицией Китая. В то же время такое заявление якобы противоречит официальной позиции, которой придерживаются в Пекине.

Как говорится в материале медиа, Китай неоднократно заявлял о том, что не участвует в войне с Украиной и "не является стороной" конфликта. Поэтому некоторые чиновники ЕС, имена которых не раскрывают, "откровенно удивились" заявлению, прозвучавшему из уст Вана И.

Несмотря на заявления о том, что Китай не может допустить поражения России в войне с Украиной, Ван И отверг обвинения о том, что Пекин материальным способом оказывает поддержку Кремлю в ведении войны. Также министр иностранных дел Китая отрицал то, что Пекин якобы помогает РФ в войне военно.

При этом Ван И настаивает, что если бы такое происходило, то война России и Украины якобы "давно бы закончилась".

В то же время, как говорится на сайте Министерства иностранных дел КНР, на встрече в Брюсселе с президентом Евросовета Антониу Коштой Ван И заявлял, что Китай и в дальнейшем "будет стоять на позиции мира" и заверил, что Пекин будет способствовать переговорам и политическому урегулированию войны. При этом чиновник подчеркивал, что Пекин "будет играть конструктивную роль" в решении конфликта РФ с Украиной.

Участие Китая в войне РФ с Украиной

Несмотря на то, что официальный Китай не подтверждает участия в войне России с Украиной, ранее были зафиксированы случаи, когда китайские военные оказывались на фронте.

Издание The Hill 18 апреля рассказало, что Китай отправляет своих солдат на войну России с Украиной, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Бывший разведчик Ричард Фишер заявлял, что граждане КНР и военные по совместительству участвуют в конфликте с согласия Пекина.

Напомним, 30 июня в scmp.com сообщили, что в Китае создали бомбу для поражения электростанций.

Также 25 июня руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Китай внедряет генеративные модели ИИ в военную разведку.