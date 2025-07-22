Китайський шпигун в небі: ГУР розкрило деталі нового російського БпЛА (фото)

Новий російський безпілотний літальний апарат, схожий на відомий Shahed-136 ("Гєрань-2"), але значно менший за розміром, застосовується як розвідник та фальшива ціль для перевантаження української протиповітряної оборони.

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За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей апарат може нести бойову частину вагою до 15 кг. Ба більше, він має фюзеляж типу дельта-крило, а всі його ключові компоненти виготовлені в Китаї.

Майже половина складників, зокрема польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі, антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто, постачаються компанією CUAV Technology. Варто зазначити, що ця компанія у жовтні 2022 року обмежила постачання своєї продукції до України та Росії, щоб запобігти військовому використанню.

Однак, у 2023 році в Росії презентували БпЛА вертикального зльоту, який виявився китайським виробом CUAV Technology, доступним навіть на платформі Aliexpress.

Окрім продукції CUAV, у безпілотнику використовуються двигун і електронний модуль запалювання бренду DLE, сервоприводи KST, FPV-камера Razer від Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Новий БпЛА РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Пристрій також оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900X компанії RFDesign, що дозволяє передавати інформацію на відстань до 40 км у прямій видимості.

"Зазначений пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки", — йдеться в публікації ГУР.

Раніше двигуни DLE застосовувалися в російських БпЛА "Гербера" та "Пародія", а сервоприводи KST — у Shahed-136 ("Гєрань-2") та V2U.

Також нещодавно Фокус писав, що Москва може підтримати Пекін у нападі на Тайвань і одночасно атакувати країни НАТО. Авторитарні режими вже діють спільно на відміну від Європи, вважають політичні експерти та попереджають про фактори, які можуть прискорити ескалацію.

Окрім цього, на початку липня китайський міністр заявив, що поразка Росії для Пекіна є "повністю неприйнятною". Він пояснив це тим, що КНР боїться, ніби у разі поразки Росії Сполучені Штати повністю сконцентрують увагу на Китай.