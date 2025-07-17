Быстрее "Шахеда": Украина испытала новый дрон-киллер, — почему спорят эксперты

Украинские инженеры из проекта ODIN завершили испытания новой мобильной системы борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136. Комплекс Antishaheed способен перехватывать воздушные цели на большой скорости. В то же время эксперты спорят о целесообразности его массового применения — дроны-перехватчики эффективны, но слишком ресурсоемки в условиях масштабных атак.

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Команда украинского проекта ODIN объявила об успешном завершении испытаний и начале практического применения новой мобильной системы противодействия дронам-камикадзе, в частности типа Shahed-136 и "Гербера".

Этот комплекс, названный ODIN Antishaheed, уже действует в составе ударной группы ODIN Night Crew, которая выполняет задачи в небе над Украиной.

Основным элементом комплекса является высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit, специально разработанный для быстрых и краткосрочных миссий по уничтожению вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот дрон способен эффективно противодействовать дронам-камикадзе благодаря своим техническим характеристикам и гибкости применения. По информации команды ODIN, комплекс уже интегрируется в структуру фронтовых боевых бригад, что позволяет усилить обороноспособность подразделений Вооруженных сил Украины. Интеграция происходит в рамках совместных проектов с военными формированиями, что обеспечивает адаптацию системы к реальным боевым условиям.

Технические характеристики и особенности ODIN Antishaheed

Крейсерская скорость: 200-220 км/ч, что обеспечивает быстрое приближение к цели.

Максимальная атакующая скорость: 280-300 км/ч, позволяя эффективно перехватывать быстрые объекты.

Продолжительность полета: 7-10 минут, что оптимально для краткосрочных боевых операций.

Конфигурации: дрон доступен в двух версиях — для дневных/сумеречных и ночных миссий, что обеспечивает универсальность использования.

Комплекс ODIN Antishaheed легко транспортируется и быстро разворачивается в полевых условиях. Также разработчики уверяют, что он дешевле аналогов.

Дрон-перехватчик ODIN Win_Hit может запускаться с нескольких типов платформ:

Наземной многоразовой мобильной пусковой установки, которая обеспечивает быстрое развертывание.

Ручной платформы, позволяющей оперативно реагировать на угрозы.

Воздушного носителя, расширяющего тактические возможности использования.

Система управления и наведения базируется на собственных инновационных разработках команды ODIN. Она включает как аппаратные, так и программные решения, обеспечивающие высокую автономность дронов и точность поражения целей. Это позволяет комплексу эффективно работать даже в сложных условиях, когда вражеские дроны используют маневры или системы радиоэлектронной борьбы.

Способны ли украинские дроны-перехватчики уничтожать "Шахеды" на высоте 3-4 км

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает дроны-перехватчики важным звеном для борьбы с "Шахедами" и уменьшения их угрозы для украинских городов.

"Их способность перехватывать дроны даже на высоте 3 км — вполне реальна, ведь для ODIN высота не является критическим ограничением: скорость, маневренность и возможность работать в условиях ночного неба делают их эффективными преследователями Shahed-136", — говорит Фокусу эксперт.

Храпчинский добавляет, что дроны-перехватчики смогут эффективно работать только в "связке" с другими системами ПВО. Настоящая эффективность таких перехватчиков возможна только при условии их интегрирования в общую систему: мобильные огневые группы, автоматические турели с искусственным интеллектом, сеть распределенной ПВО.

"Мы должны стратегически мыслить наперед, подобные системы должны не просто отвечать текущим вызовам, а быть готовыми к быстрым апгрейдам, ведь враг точно адаптируется. Поэтому наш ответ должен быть комплексным, умным и гибким — именно так и выглядит путь к победе в этой войне дронов", — отметил авиационный эксперт.

Украинские дроны-перехватчики: насколько они эффективны

По мнению офицера ВСУ и специалиста по аэроразведке Юрия Касьянова, сегодня дроны-перехватчики не будут слишком эффективны в борьбе против "Шахедов". Во-первых, это отнимает очень много ресурсов. По подсчетам Касьянова, для успешного перехвата 400 вражеских дронов украинским противовоздушным силам надо применить минимум 4000 дронов-перехватчиков, 400 мобильных групп, 800 автомобилей, 400 опытных пилотов и 400 радаров. На каждый Shahed-136 и подобный ударный дрон необходимо применить от 5 днем до 10 ночью дронов перехватчиков. А такого количества мобильных радаров у Сил обороны Украины пока не существует.

Во-вторых, более тяжелая координация мобильных групп ПВО. Каждая мобильная группа с дронами-перехватчиками должна четко знать, в какое время, в каком месте ей надо работать и по какой цели, куда и когда перемещаться. При этом "Шахеды" сейчас маневрируют и мобильным группам приходится их преследовать.

И в-третьих, дроны перехватчики не летают в сильный дождь, снегопад и сильный ветер. А "Шахеды" летают.

"Дроны-перехватчики доказали свою эффективность в борьбе с единичными разведывательными беспилотниками противника, ударными "Ланцетами" и "Молниями" в прифронтовой полосе, тяжелыми коптерами-бомбардировщиками и даже с FPV-дронами. Успешные разовые применения дронов-перехватчиков против "Шахедов" не должны вводить в заблуждение, так как для отражения массированной атаки дальнобойных ударных дронов эта технология не подходит — слишком затратная, фактически дороже применения зенитных ракет типа "Стингер" с коэффициентом поражения цели 0,8-0,9 и стоимостью ракеты до 100 тыс. долл.", — отметил Касьянов.

Вместо дронов-перехватчиков эксперт советует закупать или создавать собственные системы ПВО с дешевыми (до 40 тыс. долл. за штуку) ракетами, в частности аналоги российского "Панциря" или израильского "Железного Купола".

Напомним, Фокус писал, что объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора.

Также Фокус сообщал, что производство ударных беспилотников в России увеличилось в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Кроме того, россияне изменили тактику их применения.