ВС РФ начали ставить на свои БПЛА-разведчики РЭБ "Зеркальце": что известно (видео)

По словам Сергея Флэша, новое решение против украинских зенитных беспилотников быстро разошлось по российской армии.

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Россияне начали использовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Зеркальце" для защиты своих разведывательных беспилотных аппаратов типа "крыло" от украинских зенитных дронов. О том, как работают эти системы, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

РЭБ "Зеркальце"

По данным эксперта, рабочие частоты системы РЭБ "Зеркальце" — 4.9-6.0 ГГц, мощность подавления -2.5 или 10 ватт. Также есть второй вариант, в который добавлено обнаружение и подавление видео на 1.1-1.3ГГц.

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Ранее Сергей Флэш также описывал принцип работы данной системы. По его словам, "Зеркальце" устанавливается на дрон и сканирует в полете видеоканалы. Когда система находит видеосигнал от зенитного БПЛА, то включает помеху более сильную по уровню на этой же видеочастоте.

В результате помеха перебивает сигнал от зенитного беспилотника, из-за чего пилот теряет картинку. Помеха ставится на 60 секунд и при необходимости повторяется.

"Наш противник не стоит на месте и ищет варианты защиты от зенитных дронов. Причем это решение разошлось у них по войскам очень быстро", — подчеркнул Сергей Флэш.

Напомним, украинская команда волонтеров "Дикие Шершни", которая занимается созданием беспилотников, уже изготовила и передала Силам обороны Украины 1000 зенитных дронов, а также анонсировала серийное производство дронов для уничтожения дронов "Шахед".

В свою очередь основательница "Центра поддержки аэроразведки" и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская ранее заявила, что ВС РФ начали атаковать украинские разведывательные беспилотники FPV-дронами, скопировав тактику Украины.