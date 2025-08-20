Тяжче збивати: російські БПЛА СКАТ 350М почали ухилятися від FPV-дронів ЗСУ (фото)

Росіяни почали встановлювати на розвідувальні безпілотники СКАТ 350М заводські модулі для ухилення від українських зенітних FPV-дронів.

Фото інформаційного буклета опублікувала OSNT-спільнота "Потужний інформатор". Наразі невідомо, як виглядає така система, однак експерти зазначають, що це точно не РЕБ типу "Заркальце" і камера, як на Z-16.

"Датчик виявляє наявність FPV-дрона при наближенні, після чого СКАТ 350М починає виконувати маневри", — йдеться в опублікованому документі.

Модулі СКАТ 350М

Як зазначає Defence Express, маневрування суттєво ускладнює процес збиття БПЛА. Така система ухилення була помічена на СКАТ 350М ще кілька місяців тому, а їхнє масове застосування вже тоді казало про високу ймовірність заводського походження модулів.

Важливо

У виданні також наголосили, що дрони СКАТ 350М, які виготовляє ТОВ "Ижевський авиационнный завод", дуже схожі на Supercam від компанії "Беспилотные системы". Зважаючи на це, автори припускають, в майбутньому безпілотники Supercam можуть отримати подібний захист від FPV-дронів.

Нагадаємо, російські "Шахеди" отримали нову систему наведення з елементами штучного інтелекту, що суттєво ускладнило їхнє знищення.

Фокус також повідомляв, що росіяни у РФ заявили про створення системи ППО "Летючий голландець", призначеної для захисту від українських дронів.