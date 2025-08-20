Російські БПЛА на оптоволокні зможуть залітати на більшу відстань: що відомо (фото)
У Російські Федерації розробляють котушки, які можуть дозволити безпілотникам на оптоволоконному зв’язку залітати на 50 кілометрів.
Про підготовку росіянами нових котушок оптоволокна попередив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. За його словами, наразі невідомо, які саме дрони їх отримають.
Окрім того, експерт опублікував фото бобін, на яких оптоволокно постачається з Китаю. Він зазначив, що в подальшому ці кабелі перемотуються на потрібну довжину.
Дрони на оптоволокні: що про них відомо
Як пояснює командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади НГУ "Азов" з позивним "Яс", оптоволоконний зв'язок дає змогу проводити операції в режимі повного радіомовчання та зберегти управління навіть в умовах складного рельєфу.
За словами військового, оптоволоконні FPV-дрони демонструють кращу виживаність в умовах роботи ворожої РЕБ, ніж БПЛА на радіуправлінні. Однак ефективність безпілотників також залежить від кваліфікації оператора.
"Використання оптоволоконних кабелів, як і у випадку з будь-яким дроном FPV, має свої особливості експлуатації, і якщо пілот недостатньо кваліфікований, це призведе до значних втрат такого обладнання та систем", — наголосив "Яс".
Нагадаємо, китайсько-російська компанія PGI Technology розробила і презентувала новий тип оптоволоконного кабелю, посиленого кевларовим обплетенням.
Фокус також повідомляв, що в Україні випробували модифікований двомоторнмй дрон-камікадзе літакового типу Darts на оптоволокні з дальністю польоту 50 кілометрів.