Китай і Росія розробили кевларовий оптоволоконний кабель для дронів: що відомо (відео)

Китайсько-російська компанія PGI Technology розробила і презентувала новий тип оптоволоконного кабелю, посиленого кевларовим обплетенням. Зразок вперше помітив і опублікував 5 серпня OSINT-оглядач GrandpaRoy2 у соціальній мережі X.

У публікації сказано, що довжина котушки становить 5 кілометрів, проте маса конструкції не розкривається.

Новий тип волокна відрізняється від традиційного істотно підвищеною міцністю і стійкістю до розривів, що особливо важливо під час експлуатації в умовах складного рельєфу — в густій забудові або в лісі. Зміцнення кевларом забезпечує кращий опір механічним пошкодженням, знижуючи ризики втрати сигналу під час застосування.

Коментуючи це рішення оглядачі "Мілітарного" зазначили, що посилення кевларом покликане зменшити кількість обривів зв'язку під час маневрів — це критично для військового зв'язку та управління. Однак використання посиленого кабелю призводить до зростання маси блоку, що робить його застосування з безпілотниками менш ефективним через зниження дальності та бойового навантаження.

Експерти припускають, що кабель розробляли швидше для наземних роботизованих платформ, де додаткові грами не відіграють ключової ролі. У такій конфігурації система може забезпечити більш стабільний зв'язок і підвищити ефективність бойових операцій, включно з наведенням і вогнем.

Також не виключається можливість застосування кабелю для створення стійких ліній зв'язку, менш схильних до радіоперешкод і засобів радіоелектронної боротьби. Аналогічні технології, додали експерти, раніше проходили випробування і в українському оборонно-промисловому комплексі, що підкреслює актуальність напряму.

Застосування дронів на оптоволокні

На тлі зростаючого застосування радіоелектронної боротьби на фронті противник дедалі частіше застосовує FPV-дрони з оптоволоконним управлінням, повністю захищені від РЕБ. Уперше такі пристрої були помічені на Курському напрямку, потім — під Покровськом, на Куп'янському та Сіверському напрямках.

Відомі три основні способи застосування оптоволоконних дронів:

Наведення на ціль за допомогою розвідувального БПЛА (наприклад, Mavic), після чого основний дрон-камікадзе вражає ціль.

Очікування в сірій зоні: дрон може перебувати в режимі очікування до моменту появи цілі, після чого швидко атакує.

Засідки в лісі: оператори запускають дрони дорогами вглиб лісового масиву на 5-7 км, атакуючи транспорт і піхоту.

З поширенням оптоволоконних дронів на українському ТВД обидві сторони конфлікту почали шукати способи виявлення пунктів управління таких апаратів. Раніше ми писали, що на тлі нових загроз від такого типу БПЛА виникла ідея використовувати лазерне підсвічування для виявлення кабелю, а отже, позиції оператора. При цьому результати досліджень у цій галузі були опубліковані російськими фахівцями. Вони змоделювали сценарій із трикілометровим кабелем, прокладеним умовним дроном, після чого ввімкнули лазер у точці передбачуваного обриву.