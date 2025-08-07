Китай и Россия разработали кевларовый оптоволоконный кабель для дронов: что известно (видео)

Китайско-российская компания PGI Technology разработала и представила новый тип оптоволоконного кабеля, усиленного кевларовой оплеткой. Образец был впервые замечен и опубликован 5 августа OSINT-обозревателем GrandpaRoy2 в социальной сети X.

Related video

В публикации сказано, что длина катушки составляет 5 километров, однако масса конструкции не раскрывается.

Новый тип волокна отличается от традиционного существенно повышенной прочностью и устойчивостью к разрывам, что особенно важно при эксплуатации в условиях сложного рельефа — в густой застройке или в лесу. Укрепление кевларом обеспечивает лучшее сопротивление механическим повреждениям, снижая риски потери сигнала во время маневров.

Комментируя данное решение обозреватели "Милитарного" отметили, что усиление кевларом призвано уменьшить количество обрывов связи при маневрах — это критично для военной связи и управления. Однако использование усиленного кабеля приводит к росту массы блока, что делает его применение с беспилотниками менее эффективным из-за снижения дальности и боевой нагрузки.

Эксперты предполагают, что кабель разрабатывался скорее для наземных роботизированных платформ, где дополнительные граммы не играют ключевой роли. В такой конфигурации система может обеспечить более стабильную связь и повысить эффективность боевых операций, включая наведение и огонь.

Также не исключается возможность применения кабеля для создания устойчивых линий связи, менее подверженных радиопомехам и средствам радиоэлектронной борьбы. Аналогичные технологии, добавили эксперты, ранее проходили испытания и в украинском оборонно-промышленном комплексе, что подчеркивает актуальность направления.

Применение дронов на оптоволокне

На фоне растущего применения радиоэлектронной борьбы на фронте противник все чаще применяют FPV-дроны с оптоволоконным управлением, полностью защищенные от РЭБ. Впервые такие устройства были замечены на Курском направлении, затем — под Покровском, на Купянском и Северском направлениях.

Важно

Долетают в 2 раза дальше: в Украине испытали новые FPV-дроны на оптоволокне (фото)

Известны три основных способа применения оптоволоконных дронов:

Наведение на цель с помощью разведывательного БПЛА (например, Mavic), после чего основной дрон-камикадзе поражает цель.

Ожидание в серой зоне: дрон может находиться в режиме ожидания до момента появления цели, после чего быстро атакует.

Засады в лесу: операторы запускают дроны по дорогам вглубь лесного массива на 5–7 км, атакуя транспорт и пехоту.

С распространением оптоволоконных дронов на украинском ТВД обе стороны конфликта начали искать способы выявления пунктов управления таких аппаратов. Ранее мы писали, что на фоне новых угроз от такого типа БПЛА возникла идея использовать лазерную подсветку для обнаружения кабеля и, следовательно, позиции оператора. При это результаты исследований в этой области были опубликованы российскими специалистами. Они смоделировали сценарий с трехкилометровым кабелем, проложенным условным дроном, после чего включили лазер в точке предполагаемого обрыва.