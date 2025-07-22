Дальність зросла удвічі: створено БПЛА типу "крило" на оптоволокні (фото, відео)

Український оборонний кластер Brave1 провів випробування оптоволоконних дронів зі збільшеною дальністю. Зокрема був протестований безпілотник типу «крило», який використовує оптоволоконний канал зв'язку.

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Три місяці тому Brave1 випробовував оптоволоконні БПЛА з дальністю до 20 км. Зараз українські розробники тестують можливість збільшити цю відстань вдвічі, зазначає Mezha.Media. Одним з пріоритетних завдань Brave1 зараз є створення дронів для ураження ворожих складів, техніки та систем ППО на відстані понад 40 км.

Випробування БПЛА на оптоволокні

За словами представника технокластеру, розробка далекобійних оптоволоконних БПЛА пов’язана з низкою труднощів, адже не всі апарати здатні літати з великими котушками. Зі збільшенням ваги бобіни також зменшується вага корисного навантаження. Окрім того, проблемою є підбір медіаконвертера для коректної передачі сигналу на великі відстані.

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Серед представлених дронів — модифікація двомоторного безпілотника-камікадзе літакового типу Darts на оптоволокні з дальністю польоту 50 км. Цей дрон став результатом співпраці компанії "Сталеві Шершні" та виробника оптоволоконних систем. В репортажі Армія TV згадується, що БПЛА несе 4-кілограмову котушку та корисне навантаження вагою до 3 кг.

Оптоволоконний дрон літакового типу Фото: Mezha.Media

Також було протестовано оптоволоконні дрони ВееТА. Виробник представив БПЛА з дальністю понад 35 км та його меншу версію на рамі 10 дюймів з котушкою на 20 км.

Дрон BeeTA Фото: Mezha.Media

Своєю чергою команда "Механік Lab" показала верстат для намотування оптоволокна власної розробки, здатний намотувати 20 км волокна на годину. Наразі компанія може виготовляти 5 таких верстатів щодня.

Верстат для намотування оптоволокна від Механік Lab Фото: Mezha.Media

У Brave1 зазначили, що вітчизняні виробники суттєво залежні від китайського оптоволокна, проте Україна вже рухається шляхом поступової локалізації окремих компонентів для таких безпілотників.

Нагадаємо, український виробник дронів "Генерал Черешня" займається розробкою дрона для перехоплення "Шахедів", який зможе розганятись до 250-300 кілометрів на годину.

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