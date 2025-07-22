Дальность выросла вдвое: создан БПЛА типа "крыло" на оптоволокне (фото, видео)

Украинский оборонный кластер Brave1 провел испытания оптоволоконных дронов с увеличенной дальностью. В частности был протестирован беспилотник типа "крыло", который использует оптоволоконный канал связи.

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Три месяца назад Brave1 испытывал оптоволоконные БПЛА с дальностью до 20 км. Сейчас украинские разработчики тестируют возможность увеличить это расстояние вдвое, отмечает Mezha.Media. Одной из приоритетных задач Brave1 сейчас является создание дронов для поражения вражеских складов, техники и систем ПВО на расстоянии более 40 км.

Испытания БПЛА на оптоволокне

По словам представителя технокластера, разработка дальнобойных оптоволоконных БПЛА связана с рядом трудностей, ведь не все аппараты способны летать с большими катушками. С увеличением веса бобины также уменьшается вес полезной нагрузки. Кроме того, проблемой является подбор медиаконвертера для корректной передачи сигнала на большие расстояния.

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Среди представленных дронов — модификация двухмоторного беспилотника-камикадзе самолетного типа Darts на оптоволокне с дальностью полета 50 км. Этот дрон стал результатом сотрудничества компании "Стальные Шершни" и производителя оптоволоконных систем. В репортаже Армия TV упоминается, что БПЛА несет 4-килограммовую катушку и полезную нагрузку весом до 3 кг.

Оптоволоконный дрон самолетного типа Фото: Mezha.Media

Также были протестированы оптоволоконные дроны ВееТА. Производитель представил БПЛА с дальностью более 35 км и его меньшую версию на раме 10 дюймов с катушкой на 20 км.

Дрон БиТА Фото: Mezha.Media

В свою очередь команда "Механик Lab" показала станок для намотки оптоволокна собственной разработки, способный наматывать 20 км волокна в час. Сейчас компания может изготавливать 5 таких станков ежедневно.

Станок для намотки оптоволокна от Механик Lab Фото: Mezha.Media

В Brave1 отметили, что отечественные производители существенно зависимы от китайского оптоволокна, однако Украина уже движется по пути постепенной локализации отдельных компонентов для таких беспилотников.

Напомним, украинский производитель дронов "Генерал Черешня" занимается разработкой дрона для перехвата "Шахедов", который сможет разгоняться до 250-300 километров в час.

Фокус также сообщал, что украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией РЭБ.