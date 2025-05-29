В обход РЭБ: в ВСУ рассказали о преимуществах и недостатках FPV-дронов на оптоволокне (видео)

На фоне растущей активности беспилотных систем в российско-украинской войне особое место занимают FPV-дроны, подключенные к оператору по волоконно-оптическому кабелю. Эти БПЛА практически неуязвимы для средств РЭБ и пассивных систем радиолокационной разведки, что безусловно является преимуществом. Однако данное решение имеет и недостатки.

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Об этом в интервью The War Zone рассказал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" батальона беспилотных систем Нацгвардии Украины с позывным "Яс".

По его словам, переход на оптоволоконную связь между дроном и оператором позволяет вести операцию в режиме полного радиомолчания. Использование кабеля также позволяет сохранить управление даже в условиях сложного рельефа. Однако эффективность таких дронов зависит от квалификации оператора, хотя в целом вероятность успешного попадания в цель оптоволоконного FPV-дрона оценивается примерно в 50%.

"Использование оптоволоконных кабелей, как и в случае с любым дроном FPV, имеет свои особенности эксплуатации, и если пилот недостаточно квалифицирован, это приведет к значительным потерям такого оборудования и систем", — отметил командир.

Проблемы с производством и поставками оборудования

Боец добавил, что Несмотря на очевидные преимущества, на данный момент менее 5% всех дронов, используемых в его подразделении, подключаются к кабелю. Причина — нехватка оборудования и длительные сроки поставки — производители в Украине физически не справляются с объемами заказов, а закупка комплектующих из Китая, как это делали некоторые компании на раннем этапе, привела к появлению некачественной продукции.

Кроме того, часть устройств изначально не была адаптирована к условиям боевого применения, и военнослужащим приходилось самостоятельно отключать радиопередатчики, чтобы избежать засветки.

Стоимость одного дрона с дальностью полета до 10 км на данный момент составляет около 1200 долларов США. При этом, по словам Яса, в украинских подразделениях уже применялись дроны с дальностью 15 км, а отдельные образцы демонстрировали эффективность и на 20 км. В то же время, по его данным, российская сторона уже использует аналогичные дроны с дальностью до 30 км.

Радиоуправляемые дроны и российская РЭБ

По сравнению с радиоуправляемыми дронами оптоволоконные FPV демонстрируют лучшую выживаемость в условиях радиоэлектронного подавления. У радиоуправляемых дронов вероятность попадания может снижаться до 30%, особенно при интенсивной работе вражеской РЭБ и наличии препятствий для прямой видимости.

"Дроны, которые в настоящее время предоставляются государством, обычно не могут работать на расстоянии более пяти-восьми километров от линии соприкосновения… Мы пытаемся использовать более качественные и мощные детали для наших ретрансляторов, чтобы обеспечить покрытие для наших дронов и иметь возможность продолжать их эффективное использование", — пояснил командир.

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Он отдельно подчеркнул, что основное преимущество российской РЭБ — не в качестве, а в масштабе применения. Противник быстро масштабирует найденные решения на всю линию фронта, и украинским бойцам приходится постоянно адаптироваться.

"Например, они изобретают контрмеру, учатся глушить наш канал управления и быстро масштабируют это решение . Я хотел бы сказать, что на данный момент российская радиоэлектронная борьба, без сомнения, является одной из ведущих в мире. Поэтому я не хочу недооценивать противника", — добавил Яс.

Напомним, в начале апреля оборонный кластер Brave1 впервые провел в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).