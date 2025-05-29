В обхід РЕБ: у ЗСУ розповіли про переваги та недоліки FPV-дронів на оптоволокні (відео)

На тлі зростаючої активності безпілотних систем у російсько-українській війні особливе місце займають FPV-дрони, під'єднані до оператора волоконно-оптичним кабелем. Ці БПЛА практично неуразливі для засобів РЕБ і пасивних систем радіолокаційної розвідки, що безумовно є перевагою. Однак це рішення має і недоліки.

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Про це в інтерв'ю The War Zone розповів командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" батальйону безпілотних систем Нацгвардії України з позивним "Яс".

За його словами, перехід на оптоволоконний зв'язок між дроном і оператором дає змогу вести операцію в режимі повного радіомовчання. Використання кабелю також дає змогу зберегти управління навіть в умовах складного рельєфу. Однак ефективність таких дронів залежить від кваліфікації оператора, хоча загалом імовірність успішного потрапляння в ціль оптоволоконного FPV-дрона оцінюють приблизно в 50%.

"Використання оптоволоконних кабелів, як і у випадку з будь-яким дроном FPV, має свої особливості експлуатації, і якщо пілот недостатньо кваліфікований, це призведе до значних втрат такого обладнання та систем", — зазначив командир.

Проблеми з виробництвом і постачанням обладнання

Боєць додав, що, попри очевидні переваги, наразі менш ніж 5% усіх дронів, які використовуються в його підрозділі, підключаються до кабелю. Причина — брак обладнання і тривалі терміни постачання — виробники в Україні фізично не справляються з обсягами замовлень, а закупівля комплектуючих з Китаю, як це робили деякі компанії на ранньому етапі, призвела до появи неякісної продукції.

Крім того, частина пристроїв спочатку не була адаптована до умов бойового застосування, і військовослужбовцям доводилося самостійно відключати радіопередавачі, щоб уникнути засвічення.

Вартість одного дрона з дальністю польоту до 10 км наразі становить близько 1200 доларів США. При цьому, за словами Яса, в українських підрозділах уже застосовували дрони з дальністю 15 км, а окремі зразки демонстрували ефективність і на 20 км. Водночас, за його даними, російська сторона вже використовує аналогічні дрони з дальністю до 30 км.

Радіокеровані дрони та російська РЕБ

Порівняно з радіокерованими дронами оптоволоконні FPV демонструють кращу виживаність в умовах радіоелектронного придушення. У радіокерованих дронів ймовірність влучання може знижуватися до 30%, особливо за умови інтенсивної роботи ворожої РЕБ і наявності перешкод для прямої видимості.

"Дрони, які наразі надаються державою, зазвичай не можуть працювати на відстані більше ніж п'яти-восьми кілометрів від лінії зіткнення... Ми намагаємося використовувати якісніші та потужніші деталі для наших ретрансляторів, щоб забезпечити покриття для наших дронів та мати можливість продовжувати їхнє ефективне використання", — пояснив командир.

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Він окремо підкреслив, що основна перевага російської РЕБ — не в якості, а в масштабі застосування. Противник швидко масштабує знайдені рішення на всю лінію фронту, і українським бійцям доводиться постійно адаптуватися.

"Наприклад, вони винаходять контрзахід, вчаться глушити наш канал управління і швидко масштабують це рішення. Я хотів би сказати, що на цей момент російська радіоелектронна боротьба, без сумніву, є однією з провідних у світі. Тому я не хочу недооцінювати противника", — додав Яс.

Нагадаємо, на початку квітня оборонний кластер Brave1 уперше провів в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів із дальністю понад 20 кілометрів, які повністю неуразливі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).