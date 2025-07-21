Захистить від дронів: в Україні показали покращеного робота-РЕБ AD Berserk (фото)

Українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk з функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Остаточна версія Kvertus AD Berserk стала результатом сотень годин розробки, випробувань та вдосконалень. Фото апарата опублікував CEO компанії Kvertus Ярослав Філімонов на своїй сторінці в Facebook.

Наземний дрон AD Berserk Фото: Ярослав Філімонов/Facebook Наземний дрон AD Berserk Фото: Ярослав Філімонов/Facebook

Основні задачі AD Berserk:

евакуація поранених з передової;

прикриття під час розмінування;

підтримка під час штурмів;

захист логістичних маршрутів.

За даними виробника, новий AD Berserk має запас ходу 20 км, дальність керування до 20 км та може автономно працювати до 12 годин. Система РЕБ робота розрахована на всі діапазони, які використовують дрони-камікадзе, бомбери та мультироторні безпілотники ворога.

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Дальність дії системи РЕБ на покращеному варіанті AD Berserk не згадується. Минулого року Ярослав Філімонов зазначав, що цей наземний дрон створює купол на 300-500 м. Тоді також йшлося про запас ходу до 30 км, дальність до 4 км та час автономної роботи до 6 годин.

"Цей дрон — символ того, що в Kvertus робота над розвитком технологій не припиняється ні на мить. Ми вже працюємо над десятками замовлень на ці системи — і це красномовне свідчення їхньої ефективності", — наголосив СЕО компанії.

Нагадаємо, раніше українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ", здатний нести ретранслятор і системи радіоелектронної боротьби.

Фокус також повідомляв, що Міжнародний легіон ГУР МО розпочав виробництво власного наземного роботизованого комплексу "Легіт".