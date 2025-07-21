Затримка могла бути фатальною: у "Хартії" показали, як наземний дрон рятував піхотинця (відео)

Місію виконав логістичний дрон "Тор-800", який на неназваному напрямку мав доставити вантаж. У процесі з’ясувалось, що один з захисників неподалік отримав поранення й потребує термінової медичної допомоги, тож пріоритетне завдання змінили.

Related video

Наземний дрон, який запустили для логістичної місії, відправили на евакуацію. Деталями та кадрами з місця подій поділилась пресслужба 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Там пояснили, що піхотинець отримав серйозне поранення в ногу.

"Його стан був середньої важкості, але ситуація вимагала негайної евакуації. Традиційними методами вивезти бійця було вкрай складно: відстань до точки медевакуації була понад 13 км, дорога важкопрохідна, а в повітрі активно працювали ворожі БПЛА", — зазначили у бригаді.

Тоді оператори пішли на ризик. Вони вирішили використати "Тор-800", щоб доставити пораненого до точки медичної евакуації. Маршрут проходив через лісові стежки й польові дрони. Наземний дрон рухався з максимальною обережність і попри загрози доправив піхотинця, врятувавши йому життя. Пізніше медики підтвердили, що затримка навіть на кілька годин могла б стати фатальною.

"Цей випадок — не виняток, а чергове підтвердження того, як у "Хартії" реалізується стратегія, що ставить на перше місце людське життя. Завдяки високій мобільності, інноваціям і здатності швидко ухвалювати нестандартні рішення бригада доводить, що навіть в умовах високої летальності та прозорості поля бою боєць має шанс на порятунок", — наголосила пресслужба.

У "Хартії" підкреслили, що саме вони у 2024 році вперше в Україні реалізували роботизований штурм за допомогою наземних безпілотних платформ.

Нагадаємо, бійці підрозділу Signum показали, як рознесли цілий "автопарк" ЗС РФ на Лиманському напрямку. Для знищення машин захисники використали FPV-дрони.

Бійці бригади "Сталеві леви" вдвох взяли у полон 7 російських окупантів. Ворожі бійці ховалися в норах у Серебрянському лісі.