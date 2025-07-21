Задержка могла быть фатальной: в "Хартии" показали, как наземный дрон спасал пехотинца (видео)

Миссию выполнил логистический дрон "Тор-800", который на неназванном направлении должен был доставить груз. В процессе выяснилось, что один из защитников неподалеку получил ранение и нуждается в срочной медицинской помощи, поэтому приоритетную задачу изменили.

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Наземный дрон, который запустили для логистической миссии, отправили на эвакуацию. Деталями и кадрами с места событий поделилась пресс-служба 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Там объяснили, что пехотинец получил серьезное ранение в ногу.

"Его состояние было средней тяжести, но ситуация требовала немедленной эвакуации. Традиционными методами вывезти бойца было крайне сложно: расстояние до точки медэвакуации было более 13 км, дорога труднопроходимая, а в воздухе активно работали вражеские БПЛА", — отметили в бригаде.

Тогда операторы пошли на риск. Они решили использовать "Тор-800", чтобы доставить раненого к точке медицинской эвакуации. Маршрут проходил через лесные тропы и полевые дроны. Наземный дрон двигался с максимальной осторожность и несмотря на угрозы доставил пехотинца, спасая ему жизнь. Позже медики подтвердили, что задержка даже на несколько часов могла бы стать фатальной.

"Этот случай — не исключение, а очередное подтверждение того, как в "Хартии" реализуется стратегия, ставящая на первое место человеческую жизнь. Благодаря высокой мобильности, инновациям и способности быстро принимать нестандартные решения бригада доказывает, что даже в условиях высокой летальности и прозрачности поля боя боец имеет шанс на спасение", — подчеркнула пресс-служба.

В "Хартии" подчеркнули, что именно они в 2024 году впервые в Украине реализовали роботизированный штурм с помощью наземных беспилотных платформ.

Напомним, бойцы подразделения Signum показали, как разнесли целый "автопарк" ВС РФ на Лиманском направлении. Для уничтожения машин защитники использовали FPV-дроны.

Бойцы бригады "Стальные львы" вдвоем взяли в плен 7 российских оккупантов. Вражеские бойцы прятались в норах в Серебрянском лесу.