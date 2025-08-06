З таким ще не стикався: "Флеш" розповів про нову тактику дронів РФ на оптоволокні (фото)

Російські оператори почали запускати в Україні ударні безпілотні літальні апарати на оптоволоконному зв'язку по відкритій воді.

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Один з російських дронів атакував контейнер мобільного зв'язку, пролетівши понад 10 км над водою, повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Дрон атакував контейнер мобільного зв'язку Траєкторія польоту БПЛА РФ

Експерт наголосив, що раніше не спостерігав таких методів застосування БПЛА на оптоволокні. За його словами, Україні варто враховувати нову тактику РФ.

"Дрон розмотав 12 км оптоволокна по відкритій воді. З таким досвідом я ще не стикався. Беремо на замітку", — написав фахівець з радіотехнологій.

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На оприлюдненому фото можна побачити залишки оптоволоконного кабелю біля контейнера мобільного зв'язку. "Флеш" також опублікував карту з траєкторією польоту, з якої слідує, що БПЛА прямував з Кінбурнського півостріва в Очаківський район в Миколаївській області.

Нагадаємо, український оборонний кластер Brave1 провів випробування оптоволоконних дронів зі збільшеною дальністю. Зокрема був протестований безпілотник типу "крило", який використовує оптоволоконний канал зв'язку.

Фокус також повідомляв, що українська компанія TechEx випробувала нову серію безпілотних літальних апаратів під назвою Stalker, які працюють на оптоволоконному зв’язку.