С таким еще не сталкивался: "Флэш" рассказал о новой тактике дронов РФ на оптоволокне (фото)

Российские операторы начали запускать в Украине ударные беспилотные летательные аппараты на оптоволоконной связи по открытой воде.

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Один из российских дронов атаковал контейнер мобильной связи, пролетев более 10 км над водой, сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал контейнер мобильной связи Траектория полета БПЛА РФ

Эксперт подчеркнул, что ранее не наблюдал таких методов применения БПЛА на оптоволокне. По его словам, Украине следует учитывать новую тактику РФ.

"Дрон размотал 12 км оптоволокна по открытой воде. С таким опытом я еще не сталкивался. Берем на заметку", — написал специалист по радиотехнологиям.

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На обнародованном фото можно увидеть остатки оптоволоконного кабеля возле контейнера мобильной связи. "Флэш" также опубликовал карту с траекторией полета, из которой следует, что БПЛА направлялся с Кинбурнского полуострова в Очаковский район в Николаевской области.

Напомним, украинский оборонный кластер Brave1 провел испытания оптоволоконных дронов с увеличенной дальностью. В частности был протестирован беспилотник типа "крыло", который использует оптоволоконный канал связи.

Фокус также сообщал, что украинская компания TechEx испытала новую серию беспилотных летательных аппаратов под названием Stalker, которые работают на оптоволоконной связи.