В Украине показали новый дрон Stalker: в чем особенность этого БПЛА (фото)

Украинская компания TechEx испытала новую серию беспилотных летательных аппаратов под названием Stalker. БПЛА работают на оптоволоконной связи.

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Особенностью дрона Stalker стал рекордно низкий среди украинских производителей вес катушки с оптоволокном. На стадии испытания также находятся новые катушки с увеличенной длиной волокна, пишет "Укринформ".

Испытания БПЛА Stalker Фото: Укринформ

Главный инженер TechEx Антон отметил, что для массово производства критически важна документация. Сейчас компании удалось сократить срок оформления необходимых документов с месяца до нескольких дней.

Для этого пришлось учитывать аспекты, которые раньше казались несущественными, потому что сначала команда работала над волонтерскими проектами, где нужно было только создавать дроны, не занимаясь документацией.

Украинский БПЛА Stalker Фото: Укринформ

Также сообщается, что TechEx совершенствует станки намотки оптоволокна. По словам главного инженера, компания разрабатывала эту технологию самостоятельно, будучи одной из первых в этой сфере.

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"Мы были в составе специальной группы, которая эту технологию разрабатывала еще до того, как она вообще стала мейнстримом и ее начали так широко применять. Мы создавали производство "с нуля", самостоятельно, писали под него программное обеспечение", — подчеркнул Антон.

БПЛА Stalker на оптоволокне Фото: Укринформ

Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ высокоточный ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D от компании "Украинская бронетехника".

Фокус также сообщал, что к использованию в ВСУ допустили беспилотный летательный аппарат R-34-T с системой лазерной подсветки и целеуказания корректируемых боеприпасов.