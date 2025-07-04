Не дроны на оптоволокне: эксперт назвал лучшие БПЛА для борьбы с РФ (видео)

Высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом (ИИ) могли бы обеспечить Украине существенное преимущество над Российской Федерацией.

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Украина сейчас пытается догнать РФ в сфере БПЛА на оптоволокне, однако со стратегической точки зрения стоило бы сосредоточиться на "умных" беспилотниках, сказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

Анатолий Храпчинский призвал к развитию БПЛА с ИИ

Как отмечает эксперт, оптоволоконный дрон обычно полностью управляется пилотом. В свою очередь дрон с ИИ способен работать в автономном или полуавтономном режиме. К примеру, БПЛА сам может долететь до сектора и навестись на цель, а оператору остается только принять решение о поражении.

"Тогда один пилот может управлять одновременно 20 дронами. А дроном на оптоволокне управляет один пилот и на выполнение задачи ему нужно около 20 минут с развертыванием и сворачиванием рабочего места. И здесь надо понять: один пилот и 20 минут или 1 пилот и 20 дронов, которые выполняют одновременно боевую задачу в определенном секторе", — пояснил Храпчинский.

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Экс-офицер ВС ВСУ также считает, что в будущем российские БПЛА станут быстрее и смогут уклоняться от зенитных дронов ВСУ. В таком случае Украине понадобятся БПЛА-перехватчики на реактивной тяге.

"Это будет стратегическое видение этой ситуации и врагу будет сложно понять, куда двигаться (в модернизации дронов). Главная цель — сделать так, чтобы враг не знал, куда ему двигаться. Тогда все эти мощности, которые он развернул в одном направлении — в создании дрона, превратятся в ненужные заводы", — заявил эксперт.

Напомним, украинская компания UADamage разработала дрон с интегрированным ИИ, который способен обнаруживать взрывные устройства с точностью до 5 сантиметров.

Фокус также писал о том, что украинские разработчики создают приборы для разминирования территории на основе искусственного интеллекта.