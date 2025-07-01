В Украине создали дрон с ИИ: где и против кого применят новинку (видео)

Дрон, оснащенный искусственным интеллектом, сможет исследовать заминированные территории в 100 раз быстрее сапера. Разработала беспилотник платформа UADamage.

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За день дрон с интегрированным ИИ может обследовать 10 тысяч квадратных метров, а человек — всего 100 кв. м, сообщает оборонный кластер Brave1 в своем пресс-релизе. Взрывные устройства с помощью дрона можно обнаруживать с точностью до 5 сантиметров, причем речь идет об обнаружении различных типов мин и взрывоопасных предметов.

Для исследования заминированного участка на беспилотник устанавливают четыре сенсора: RGB и инфракрасную камеру, магнитометр и георадар. Софт крепится на дроны Mavic или Matrice. Данные со всех приборов комбинируются и образуют подробную карту заминированной территории. После посадки дрона оператор вынимает флешку, подключает ее к компьютеру, и передача информации занимает всего около 10 минут.

Такая технология позволяет создать детализированную карту расположения мин и взрывоопасных предметов с минимальным риском для жизни саперов.

На создание этой технологии компания UADamage привлекла гранты от Brave1. Также разработчики привлекли 400 тысяч долларов инвестиций для масштабирования технологии. То есть, речь идет уже не о стадии прототипа — компания отчиталась об облете заминированных территорий площадью 61 тыс. квадратных метров.

Впоследствии технологию планируют протестировать и на наземных роботах.

"Украина становится мировым лидером в применении AI для гуманитарного разминирования", — отметил в этой связи министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его данным, из-за войны с РФ заминировано около 137 тыс. квадратных километров территории Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Украина показала нового робота-разминировщика. Роботизированный комплекс "Змей" за день способен обследовать более 2,5 га площади, он может выдержать и подрыв противотанковых мин.

Также стало известно, что в Украине открыли новый полигон, на котором можно будет тестировать различные методы разминирования. Там, в частности, есть трассы и полосы препятствий для легких и тяжелых механизированных средств разминирования, а также площадки для испытания беспилотных авиационных и наземных роботизированных систем.