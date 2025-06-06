Можно будет тестировать различные методы разминирования: в Украине открыли современный полигон

В Украине официально открыли Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex).

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Во время первого дня функционирования полигона там представили продукцию отечественных предприятий, экспозиции научных учреждений и техно-индустриальных кластеров, сообщает Минобороны.

На территории комплекса есть:

трассы и полосы препятствий для легких и тяжелых механизированных средств разминирования;

площадки для испытания беспилотных авиационных и наземных роботизированных систем, металлодетекторов, специального оборудования для разминирования, сооружений гражданской защиты и оборудования для экологического контроля.

По информации Минобороны, здесь специалисты будут совершенствовать навыки в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, будут проводиться научно-исследовательская деятельность и производственные возможности для разработки, а также испытания и внедрения новейших инновационных проектов.

"Этот комплекс является уникальной площадкой как для практического использования, так и для межведомственного и международного сотрудничества, испытания отечественных и иностранных образцов в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности", — отметил полковник Руслан Берегуля, начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

В открытии полигона приняли участие специалисты по разминированию Сил безопасности и обороны Украины, представители центральных и местных органов исполнительной власти, представители стран-партнеров, бизнеса, международных организаций и операторов противоминной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей".

Напомним, 30 апреля ВСУ провели масштабные полевые испытания новейших разработок в сфере умного минирования и разминирования территорий.