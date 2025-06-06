Можна буде тестувати різні методи розмінування: в Україні відкрили сучасний полігон

В Україні офіційно відкрили Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex).

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Під час першого дня функціонування полігону там представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів, повідомляє Міноборони.

На території комплексу є:

траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування;

майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю.

За інформацією Міноборони, тут спеціалісти будуть вдосконалювати навички у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, будуть проводитись науково-дослідна діяльність і виробничі можливості для розробки, а також випробування та впровадження новітніх інноваційних проєктів.

"Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного використання, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, випробування вітчизняних та іноземних зразків у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки", – зазначив полковник Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

У відкритті полігону взяли участь фахівці з розмінування Сил безпеки та оборони України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, представники країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів протимінної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій".

Нагадаємо, 30 квітня ЗСУ провели масштабні польові випробування новітніх розробок у сфері розумного мінування та розмінування територій.