ЗСУ провели масштабні випробування з розумного мінування та розмінування (відео)

Збройні Сили України спільно з оборонним кластером Brave1 та Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння провели масштабні польові випробування новітніх розробок у сфері розумного мінування та розмінування територій.

Related video

Про це 30 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Це перші випробування подібного рівня, де застосовувалися інноваційні методи оцінки мінно-вибухових пристроїв та інженерних рішень.

У рамках заходу були представлені зразки сучасних мін, безпілотників, металошукачів, а також інформаційні системи для виявлення вибухонебезпечних об'єктів. Демонстрація охопила як традиційні інженерні підходи, так і рішення на основі штучного інтелекту та дистанційного керування.

"Це перший захід подібного роду. Розробники тестують свої засоби, заміряють показники та перевіряють із легкою та важкою бронетехнікою", — зазначив керівник проєктів Brave1 Ярослав.

Участь у випробуваннях взяли кілька десятків українських виробників, які продемонстрували свої технології представникам діючих військових підрозділів. Під час тестів оцінювалася ефективність рішень в умовах, максимально наближених до бойових.

Як підкреслюють організатори, мета експерименту — не тільки відібрати найефективніші засоби для оперативного застосування на фронті, а й активізувати розвиток оборонної промисловості України через стимулювання внутрішнього виробництва.

"З того, що ми бачили, ворог не випереджає в цьому напрямку. У нього просто немає таких технічних рішень... Навчання дають нам змогу бути в гущі подій, спілкуватися безпосередньо з розробниками, надавати наш фідбек, що вони виготовляли те, що ми вважаємо за необхідне", — наголосили українські військові.

Раніше повідомлялося, що підприємство, причетне до скандалу з бракованими мінами для ЗСУ, виконало зобов'язання і повністю замінило проблемні боєприпаси. Завод надіслав українським бійцям майже 40 тисяч мін за умовами гарантії, і вдосконалив виробничий процес.