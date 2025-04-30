ВСУ провели масштабные испытания по разумному минированию и разминированию (видео)

Вооружённые Силы Украины совместно с оборонным кластером Brave1 и Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения провели масштабные полевые испытания новейших разработок в сфере умного минирования и разминирования территорий.

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Об этом 30 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Это первые испытания подобного уровня, где применялись инновационные методы оценки минно-взрывных устройств и инженерных решений.

В рамках мероприятия были представлены образцы современных мин, беспилотников, металлоискателей, а также информационные системы для обнаружения взрывоопасных объектов. Демонстрация охватила как традиционные инженерные подходы, так и решения на основе искусственного интеллекта и дистанционного управления.

“Это первое мероприятие подобного рода. Разработчики тестируют свои средства, замеряют показатели и проверяют с легкой и тяжелой бронетехникой”, — отметил руководитель проектов Brave1 Ярослав.

Участие в испытаниях приняли несколько десятков украинских производителей, которые продемонстрировали свои технологии представителям действующих воинских подразделений. В ходе тестов оценивалась эффективность решений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как подчеркивают организаторы, цель эксперимента — не только отобрать наиболее эффективные средства для оперативного применения на фронте, но и активизировать развитие оборонной промышленности Украины через стимулирование внутреннего производства.

“Из того, что мы видели враг не опережает в этом направлении. У него просто нет таких технических решений… Учения позволяют нам быть в гуще событий, общаться непосредственно с разработчиками, представлять наш фидбэк, что они изготавливали то, мы считаем необходимым”, — подчеркнули украинские военные.

Ранее сообщалось, что предприятие, причастное к скандалу с бракованными минами для ВСУ, выполнило обязательства и полностью заменило проблемные боеприпасы. Завод прислал украинским бойцам почти 40 тысяч мин по условиям гарантии, и усовершенствовал производственный процесс.