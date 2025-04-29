Скандал с бракованными минами для ВСУ: что сделал завод и как изменили технологию, — ЭП

Предприятие, причастное к скандалу с бракованными минами для Вооруженных сил Украины, выполнило обязательства и полностью заменило проблемные боеприпасы. Завод прислал украинским бойцам почти 40 тысяч мин по условиям гарантии, и усовершенствовал производственный процесс.

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О минах для ВСУ и об итогах скандала с некачественными выстрелами написало медиа "Экономическая правда".

Медиа сообщило, что получило ответ на запрос, отправленный в Министерство стратегических отраслей промышленности. В документе от министерства указывается, что завод-производитель полностью заменил партию бракованных мин. Речь идет о 39 455 ед. боеприпасов. Некачественные выстрелы калибра 120 мм изъяли и прислали новые и улучшенные, написало ЭП. Обмен происходил с декабря 2024 года и несколькими партиями, пояснили в Минстратегпроме. При этом завод одновременно отгружал боеприпасы по текущим контрактам, добавило ведомство.

В письме министерства также рассказали о том, что сделал завод после обнаружения партии бракованных мин для ВСУ. Указывается, что компания изменила конструкцию выстрелов, улучшила технологию производства и усилила контроль качества. Кроме того, улучшенные мины успешно прошли боевое испытание, подытожили чиновники.

"Новые партии минометных выстрелов калибра 120 мм изготовлены по измененной технологии, прошли ряд испытаний, в том числе в войсках", — привели журналисты фрагмент ответа Минстратегпрома.

Также министерство открыло информацию о количестве мин и снарядов, выпущенных в Украине в течение 2024 года: это 2,4 млн ед. Подсчеты показывают, что бракованных изделий оказалось 2%.

Мины для ВСУ — проблемы с бракованными боеприпасами

Отметим, в ноябре 2024 года Фокус писал о минах для ВСУ, которые не взрывались или детонировали, не долетая до цели. О проблемах с боеприпасами рассказал расследователь Юрий Николов. Николов собрал жалобы бойцов, которые публиковали видео с некачественными выстрелами. Как выяснилось, согласно договору Минобороны Украины с некоторым государственным предприятием, в 2023 году в ВСУ должны были поступить сначала 300 тыс. мин, а затем — еще 670 тыс. В статье описывается процедура проверки и принятия продукции, из-за несовершенства которой на фронт попали некачественные мины. В 2024 году, по ориентировочным оценкам, могли отозвать партию в 100 тыс. выстрелов, говорится в расследовании. В свою очередь глава Минстратегпром Герман Сметанин заявил, что на самом деле речь идет о 24 тыс. единиц брака.

Тогда же Минобороны Украины отреагировало на скандал с минами. В ведомстве сообщили, что знают о проблеме и три недели назад начали расследование. Ведомство добавило, что бойцы ВСУ будут получать импортные выстрелы, пока выяснится вопрос с отечественными.

Напоминаем, в январе на портале Defense Express рассказали о закупке мин для ВСУ, 80-летний возраст которых превышает срок годности тротила.