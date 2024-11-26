ВСУ получили 100 тысяч бракованных мин, которые промахиваются и не взрываются: что говорят в Минобороны

Минобороны признало проблему со стотысячной партией некачественных мин, которые забрали с линии фронта, и вместо которых будут покупать импортные. Также ведомство упомянуло о Минстратегпроме: ему принадлежит стратегическое предприятие, которое выпустило проблемные средства поражения.

Правительство распорядилось забрать с фронта партию мин украинского производства, которые оказались бракованными, поскольку не долетали до цели, не взрывались, не штатно срабатывали. На производство этих мин Украина выделила 24 млрд долл., говорится в видео главного редактора "Цензор.нет" и военного журналиста Юрия Бутусова. В Министерстве обороны заверили, что почти месяц ведут собственное расследование и виновных накажут. Комментарий по ситуации с бракованными минами ВСУ появился на портале оборонного ведомства.

Мины для ВСУ и Минобороны — расследование Юрия Бутусова

В Минобороны объяснили, что три недели продолжается расследование по производству бракованных мин. Действия проводятся тайно, поскольку события разворачиваются в условиях российско-украинской войны. Именно из-за военного положения ведомство не реагировало на сообщения в медиа и соцсетях о проблеме, говорится в статье. Указано, что мины не будут применяться Силами обороны: поступившие в боевые подразделения заберут с фронта, а вместо них привезут импортные. Между тем планируют выяснить, как некачественные мины калибра 120 мм оказались на фронте. Называют две возможные причины — "некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению".

На портале отметили, что Государственное бюро расследования начало уголовное производство по ситуации с минами. Со своей стороны Министерство обязуется принять меры, которые улучшат "контроль качества". На "контроль качества", по замыслу учреждения, повлияет "мониторинг условий хранения и совершенствование процедур проверки на всех этапах". Также возможны увольнения ответственных лиц.

"По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц", — пояснило министерство.

В Минобороны напомнили, что производством мин и других видов украинского оружия занимается Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

На портале и в соцсетях Минстратегпром не отыскалось комментариев по партии бракованных мин ВСУ. На странице Facebook АО "Украинская оборонная промышленность" (бывшая АК "Укроборонпром"), которое подчиняется данному ведомству и выпускает мины, также не упоминают об инциденте. Глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер Минстратегпрома Александр Камышин не комментировали проблемы с заказом Сил обороны.

Мины для ВСУ и Минобороны — детали

Отметим, 26 ноября Фокус писал о расследовании "Зеркала недели" и журналиста Юрия Николова, посвященное теме бракованных мин ВСУ калибра 120 мм. Как выяснилось, речь идет о 100-тысячной партии брака, на которую потратили бюджетные средства, а затем забрали из боевых частей из-за низкого качества. На видео военных ВСУ показывают, как мины буквально распадаются в руках или застревают в дуле миномета. Есть другие жалобы — мины или разрываются не там, где надо, или летят в совершенно другую сторону. Расследователи описали процедуру производства выстрелов и описали роль и уровень ответственности Минобороны и Минстратегпром. Также они указали, что Силы обороны в течение определенного времени будут применять, вероятно, только по 20 тыс. мин в месяц.

Напоминаем, 18 ноября пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Харьков" рассказала, что ВС РФ начали печатать мины на 3D-принтерах.