ЗСУ отримали 100 тисяч бракованих мін, які промахуються та не вибухають: що кажуть в Міноборони

Міноборони визнало проблему зі стотисячною партією неякісних мін, які забрали з лінії фронту, і замість яких будуть купувати імпортні. Також відомство згадало про Мінстратегпром: йому належить збройне стратегічне підприємство, яке випустило проблемні засоби ураження.

Уряд розпорядився забрати з фронту партію мін українського виробництва, які виявились бракованими, оскільки не долітали до цілі, не вибухали, не штатно спрацьовували. На виробництво цих мін Україна виділила 24 млрд дол., ідеться у відео головного редактора "Цензор.нет" та військового журналіста Юрія Бутусова. В Міністерстві оборони запевнили, що майже місяць ведуть власне розслідування і винних покарають. Коментар щодо ситуації з бракованими мінами ЗСУ з'явився на порталі оборонного відомства.

Міни для ЗСУ та Міноборони - розслідування Юрія Бутусова

В Міноборони пояснили, що три тижні триває розслідування щодо виробництва бракованих мін. Дії проводяться таємно, оскільки події розгортаються в умовах російсько-української війни. Саме через воєнний стан відомство не реагувало на повідомлення в медіа та соцмережах про проблему, ідеться у статті. Вказано, що міни не будуть застосовуватись Силами оборони: ті, що надійшли у бойові підрозділи, заберуть з фронту, а замість них привезуть імпортні. Тим часом планують з'ясувати, як неякісні міни калібру 120 мм опинились на фронті. Називають дві можливі причини — "неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження".

На порталі наголосили, що Державне бюро розслідування почало кримінальне провадження щодо ситуації з мінами. Зі свого боку Міністерство зобов'язується вжити заходи, які покращать "контроль якості". На "контроль якості", за задумом установи, вплине "моніторинг умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах". Також можливі звільнення відповідальних осіб.

"За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб", — пояснило міністерство.

Також в Міноборони нагадали, що виробництвом мін та інших видів української зброї займається Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

На порталі та в соцмережах Мінстратегпром не відшукалось коментарів щодо партії бракованих мін ЗСУ. На сторінці Facebook АТ "Українська оборонна промисловість" (колишня АК "Укроборонпром"), яке підпорядковується даному відомству і випускає міни, також не згадують про інцидент. Очільник Міноборони Рустем Умєров та віцепрем'єр, голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна не було коментарів щодо проблем із замовленням Сил оборони.

Міни для ЗСУ та Міноборони — деталі

Зазначимо, 26 листопада Фокус писав про розслідування "Дзеркала тижня" та журналіста Юрія Ніколова, присвячене темі бракованих мін ЗСУ калібру 120 мм. Як з'ясувалось, ідеться про 100-тисячну партію браку, на яку витратили бюджетні кошти, а потім забрали з бойових частин через низьку якість. На відео військових ЗСУ показують, як міни буквально розпадаються в руках або застрягають в дулі міномета. Є інші скарги — міни або розриваються не там, де треба, або летять у зовсім інший бік. Розслідувачі описали процедуру виробництва пострілів та описали роль та рівень відповідальності Міноборони та Мінстратегпром. Також вони вказали, що Сили оборони протягом певного часу будуть застосовувати, ймовірно, лише по 20 тис. мін на місяць.

Нагадуємо, 18 листопада пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Харків" розповіла, що ЗС РФ почали друкувати міни на 3D-принтерах.