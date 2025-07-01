В Україні створили дрон зі ШІ: де і проти кого застосують новинку (відео)

Дрон, оснащений штучним інтелектом, зможе досліджувати заміновані території в 100 разів швидше за сапера. Розробила безпілотник платформа UADamage.

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За день дрон з інтегрованим ШІ може обстежити 10 тисяч квадратних метрів, а людина — лише 100 кв. м, повідомляє оборонний кластер Brave1 у своєму прес-релізі. Вибухові пристрої за допомогою дрона можна виявляти з точністю до 5 сантиметрів, причому йдеться про виявлення різних типів мін і вибухонебезпечних предметів.

Для дослідження замінованої ділянки на безпілотник встановлюють чотири сенсори: RGB та інфрачервону камеру, магнітометр і георадар. Софт кріпиться на дрони Mavic або Matrice. Дані з усіх приладів комбінуються і утворюють детальну карту замінованої території. Після посадки дрона оператор виймає флешку, під'єднує її до комп'ютера, і передача інформації займає всього близько 10 хвилин.

Така технологія дає змогу створити деталізовану карту розташування мін і вибухонебезпечних предметів із мінімальним ризиком для життя саперів.

На створення цієї технології компанія UADamage залучила гранти від Brave1. Також розробники залучили 400 тисяч доларів інвестицій для масштабування технології. Тобто, йдеться вже не про стадію прототипу — компанія відзвітувала про обліт замінованих територій площею 61 тис. квадратних метрів.

Згодом технологію планують протестувати і на наземних роботах.

"Україна стає світовим лідером у застосуванні AI для гуманітарного розмінування", — зазначив у зв'язку з цим міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його даними, через війну з РФ заміновано близько 137 тис. квадратних кілометрів території України.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна показала нового робота-розмінувальника. Роботизований комплекс "Змій" за день здатний обстежити понад 2,5 га площі, він може витримати і підрив протитанкових мін.

Також стало відомо, що в Україні відкрили новий полігон, на якому можна буде тестувати різні методи розмінування. Там, зокрема, є траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, а також майданчики для випробування безпілотних авіаційних і наземних роботизованих систем.