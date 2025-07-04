Не дрони на оптоволокні: експерт назвав найкращі БПЛА для боротьби з РФ (відео)

Високотехнологічні безпілотні літальні апарати зі штучним інтелектом (ШІ) могли б забезпечити Україні суттєву перевагу над Російською Федерацією.

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Україна зараз намагається наздогнати РФ с сфері БПЛА на оптоволокні, однак зі стратегічного погляду варто було б зосередитись на "розумних" безпілотниках, сказав колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Анатолій Храпчинський в ефірі Radio NV.

Анатолій Храпчинський закликав до розвитку БПЛА зі ШІ

Як зазначає експерт, оптоволоконний дрон завичай повністю управляється пілотом. Своєю чергою дрон зі ШІ здатен працювати в автономному або напівавтономному режимі. До прикладу, БПЛА сам може долетіти до сектору і навестись на ціль, а оператору залишається лише прийняти рішення про ураження.

"Тоді один пілот може керувати одночасно 20 дронами. А дроном на оптоволокні керує один пілот і на виконання завдання йому потрібно близько 20 хвилин з розгортанням і згортанням робочого місця. І тут треба зрозуміти: один пілот і 20 хвилин або 1 пілот і 20 дронів, які виконують одночасно бойову задачу в певному секторі", — пояснив Храпчинський.

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Ексофіцер ПС ЗСУ також вважає, що в майбутньому російські БПЛА стануть швидшими та зможуть ухилятися від зенітних дронів ЗСУ. В такому разі Україні знадобляться БПЛА-перехоплювачі на реактивній тязі.

"Це буде стратегічне бачення цієї ситуації і ворогу буде складно зрозуміти, куди рухатися (в модернізації дронів). Головна мета – зробити так, щоб ворог не знав, куди йому рухатися. Тоді всі ці потужності, які він розгорнув в одному напрямку – в створенні дрону, перетворяться на непотрібні заводи", — заявив експерт.

Нагадаємо, українська компанія UADamage розробила дрон з інтегрованим ШІ, що здатен виявляти вибухові пристрої з точністю до 5 сантиметрів.

Фокус також писав про те, що українські розробники створюють прилади для розміновування території на основі штучного інтелекту.